Nvidia App est le nouveau logiciel indispensable si vous avez une carte GeForce, et il sort aujourd’hui

L’application Nvidia App sort enfin en version 1.0 ! Ce logiciel destiné au PC permet de régler tous les aspects concernant sa carte graphique GeForce. Il remplace l’auguste GeForce Experience qui a été lancé en 2013.

En 2013, Nvidia a lancé son logiciel GeForce Experience. Très pratique, il permettait de mettre ses pilotes à jour ou d’optimiser automatiquement ses jeux si vous disposiez d’une carte graphique Nvidia. Il est aujourd’hui remplacé par un tout nouveau software : Nvidia App.

Annoncée en février et en beta depuis, cette application arrive enfin en version 1.0. Elle propose une expérience modernisée par rapport au logiciel précédent, en plus d’apporter plus de fonctionnalités et un design beaucoup plus clair.

Nvidia App, une application pour piloter votre carte graphique GeForce

Tout comme GeForce Experience, Nvidia App permet de mettre facilement à jour ses pilotes et d’optimiser ses jeux. Mais cette fois, il n'y a plus besoin d'avoir un compte Nvidia pour le faire. Ouf !

Plus encore, l’application donne la possibilité de régler chaque aspect de son GPU, mais aussi de ses paramètres d’affichage (définition, HDR, taux de rafraîchissement). Ajoutons à cela la personnalisation de l'overlay, soit les informations que vous avez en jeu. Elle rend également plus facile la prise de screenshots ainsi que de vidéos afin de partager aisément vos exploits avec vos amis. Une application plus complète, donc, qui en plus a le mérite d'être plus fluide. Il faut l’avouer, Experience était devenu une vrai usine à gaz et il n’était pas rare de pester contre sa lenteur ou ses bugs.

Il est donc recommandé de passer dès maintenant sur Nvidia App et de désinstaller GeForce Experience. Cette dernière est dès maintenant mise en pré-retraite et si elle pourra toujours être utilisée pour optimiser ses jeux, elle ne recevra plus de mises à jour. Fin de course pour elle, donc.

Nvidia continue donc d’apporter une expérience utilisateur simple et pratique à ses clients, en plus de ses cartes graphiques. Une nouvelle gamme devrait d’ailleurs être dévoilée lors du CES de Las Vegas, qui se déroulera début janvier.