Votre smartphone Android sera bientôt beaucoup plus sécurisé grâce à cette petite mise à jour que vous ne verrez sans doute pas passer

Google prépare une petite nouveauté pour l'une des fonctionnalités les plus importantes d'Android : la Protection Avancée. En plus de toutes les options de sécurité proposées par celle-ci, une autre va bientôt venir s'ajouter à la liste et mettra de sérieux bâtons dans les roues des pirates.

Malware iOS Android
Crédits : 123RF

Peut-être n'avez-vous jamais été victime d'un pirate s'en prenant à votre smartphone. Ce n'est pourtant pas faute de leur part d'essayer. Ces dernières années, les attaques contre les appareils Android se sont multipliées. Google s'efforce donc de renforcer la sécurité de son système d'exploitation et, dans cette optique, propose une fonctionnalité bien connue des utilisateurs les plus soucieux de la confidentialité de leurs données : Protection avancée.

Cette option, disponible dans les paramètres de votre compte Google, verrouille plusieurs aspects d'Android pour barrer la route aux hackeurs. Par exemple, lorsque celle-ci est activée, il est impossible pour l'utilisateur (et donc n'importe qui en possession du smartphone) d'activer le débogage USB ou d'être prévenu lorsqu'une intrusion dans son système a eu lieu. Et selon nos confrères d'Android Authority, Google s'apprête de nouveau à muscler le jeu de Protection avancée.

Sur le même sujet — Google muscle encore la sécurité d’Android 16 avec une option inédite pour son mode Advanced Protection

Cette fonctionnalité Android va encore plus compliquer la vie des pirates

Ces derniers ont en effet retrouvé plusieurs lignes de code dans la dernière version des Google Play Services laissant clairement entendre que Protection Avancée va bientôt recevoir une nouvelle fonctionnalité. Lorsque l'option sera activée, celle-ci bloquera l'accès aux options développeurs. Bien connues des power users d'Android, celles-ci permettent d'effectuer une panoplie d'actions autrement cachées pour le commun des mortels.

Et pour une bonne raison : les options développeurs peuvent influer sur les couches les plus sensibles d'Android — et donc permettre aux pirates d'y infiltrer profondément leurs malwares. Il est donc crucial de leur en couper l'accès, ce que proposera visiblement bientôt de faire Protection avancée. Pour rappel, il vous faut vous rendre dans les paramètres de votre compte Google, puis dans la section Sécurité des appareils et sécurité personnelle, cliquer sur Protection avancée pour l'activer.


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