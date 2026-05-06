Les sites web ne connaîtront plus votre adresse exacte grâce à cette nouveauté Chrome

Chaque fois qu'un site web demandait votre localisation sur Chrome, il obtenait votre position exacte. Google vient de changer ça sur Android. Une nouvelle option permet désormais de ne partager qu'une zone approximative.

chrome protection localisation

La protection des données personnelles est devenue un enjeu central pour les navigateurs web. Sur Android, Google a récemment introduit dans Android 16 une fonction clé pour la vie privée. Elle indique désormais clairement quelles applis accèdent à votre position géographique en temps réel. Les utilisateurs peuvent savoir en un coup d'œil quels services suivent leurs déplacements. Chrome suit la même logique en accordant plus de contrôle sur ce qu'on partage avec les sites web.

Google avait aussi pris des mesures pour sécuriser la navigation dans Chrome, notamment en forçant l'usage des connexions chiffrées sur les sites web. La gestion de la localisation était restée en retrait. C'est désormais corrigé. La firme vient d'introduire une option qui change la façon dont les sites accèdent à la position des utilisateurs sur Android. Cette nouveauté est disponible dès maintenant.

Chrome pour Android permet enfin de ne partager qu'une localisation approximative avec les sites web

Dans un billet de blog officiel, le chef de produit Chrome, annonce ce déploiement sur Chrome pour Android. Désormais, quand un site demande l'accès à la localisation, les utilisateurs peuvent choisir de partager une zone approximative plutôt que leurs coordonnées précises. Pour consulter la météo ou l'actualité, cette information suffit largement. Pour commander un repas ou trouver un distributeur de billets, la localisation précise reste disponible. Elle peut toujours être autorisée si l'utilisateur le souhaite. La fonctionnalité avait été testée en novembre 2025 avant ce déploiement général sur Android.

Pour l'instant, l'option est réservée à Chrome sur Android. Google prévoit de l'étendre à la version de bureau du navigateur dans les prochains mois. La firme annonce aussi de nouvelles API à destination des développeurs de sites web. Ces outils leur permettront de préciser si leur service nécessite vraiment une position exacte, ou si une zone approximative suffit. La firme les encourage à revoir leurs demandes de localisation et à limiter la collecte de coordonnées précises aux seuls cas où c'est indispensable.


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