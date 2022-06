Internet Explorer vit ses dernières heures après 27 ans de service

Microsoft s’apprête à retirer son plus ancien navigateur du marché d’ici quelques heures, Internet Explorer. Après 27 ans de service, l'application va enfin prendre sa retraite bien méritée dès demain, mercredi 15 juin 2022.

Le navigateur Internet Explorer est une véritable légende dans le monde numérique. Celui-ci a fait ses débuts en 1995 sous la forme d'un module complémentaire payant pour les utilisateurs de Windows 95. Il est ensuite devenu la force dominante de la navigation sur le Web à la fin des années 90 et au début des années 2000. En 2003, le navigateur a atteint son apogée, avec une part de marché culminant à 95 %.

Cependant, sa position de leader a rapidement été mis en danger quand de nombreux concurrents sont entrés sur le marché des navigateurs et ont commencé à proposer de meilleures interfaces utilisateur, des vitesses d'accès à Internet plus élevées et des performances plus fluides. Internet Explorer n'a finalement jamais été en mesure de suivre la concurrence et était progressivement devenu un simple logiciel par défaut utilisé pour installer d'autres navigateurs. Internet Explorer est ensuite rapidement devenu un mème sur les réseaux sociaux, puisque sa lenteur était souvent comparée à ses rivaux.

Clap de fin pour Internet Explorer ce mercredi 15 juin

Microsoft a planifié les derniers jours d'Internet Explorer depuis un certain temps déjà. Il y a un an, le géant de la technologie a annoncé la date du 15 juin pour la mort d'Internet Explorer, soit trois ans de moins que le plan initial qui prévoyait la disparition du navigateur en 2025. A partir de demain, Microsoft va donc rendre le navigateur inopérant.

Dans un communiqué, Microsoft indique que l'avenir d'Internet Explorer se trouve dans Microsoft Edge sur Windows 10. Ce remplacement serait essentiellement une expérience de navigation plus rapide, plus moderne et plus sécurisée qu'Internet Explorer. En outre, il serait enfin en mesure de répondre à une préoccupation cruciale : la compatibilité pour les applications et les sites Web les plus anciens. Microsoft Edge s’est rapidement imposé sur le marché à la place de 2e navigateur le plus utilisé au monde.

La société a recommandé à ceux qui utilisent encore Internet Explorer d'utiliser Microsoft Edge avant le 15 juin 2022. Les plus nostalgiques d’entre vous ont donc encore quelques heures pour se balader sur l’ancien navigateur. Microsoft fournira ensuite une mise à jour qui supprimera complètement Internet Explorer des appareils Windows 10 et redirigera les utilisateurs d'Internet Explorer vers Edge.

Source : Microsoft