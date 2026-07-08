Google va aider les utilisateurs à remplacer Edge par Chrome comme navigateur par défaut sur Windows

Google veut simplifier la configuration de Chrome comme navigateur par défaut sur Windows, qui incite plutôt les utilisateurs à passer par Microsoft Edge.

Sur un PC Windows, le navigateur web par défaut est Microsoft Edge. Une vieille blague d'internet consiste à dire qu'Edge (et Internet Explorer avant lui) ne sert qu'à installer Google Chrome. Mais à force d'améliorer Edge (qui est passé sous le moteur Chromium en 2020), et d'user de tous les stratagèmes pour l'imposer sur le système, le navigateur de Microsoft est redevenu une véritable solution pour les utilisateurs.

Il faut aussi dire que Microsoft s'est arrangé pour complexifier la manipulation pour changer de navigateur web par défaut au sein de Windows. Même en installant Chrome sur son PC, il faut un peu plus d'un clic pour en faire son navigateur primaire. Google en a conscience et est en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité, dont l'objectif est de guider les utilisateurs pour configurer Chrome comme navigateur par défaut sur Windows.

Chrome explique directement comment devenir le navigateur web par défaut sur Windows

Actuellement, en cliquant sur l'option « Définir par défaut » affichée par Chrome, le navigateur ouvre le menu « Applications par défaut » des paramètres de Windows pour laisser l'utilisateur changer manuellement son navigateur par défaut. Prochainement, l'utilisateur sera encore plus tenu par la main, fait savoir Windows Report. Une option dite de configuration guidée visuelle va nous accompagner tout au long de la procédure, un moyen pour Google de s'assurer qu'on parvient à définir Chrome comme son navigateur web par défaut.

Concrètement, une nouvelle page de navigateur par défaut (Chrome://default-browser) va être affichée à l'utilisateur par Chrome, sur laquelle Google détaille les étapes permettant de remplacer Edge (ou un autre navigateur le cas échéant) par son propre programme dans les paramètres de Windows.

Cette nouveauté n'est pas encore déployée à grande échelle et on ne sait pas quand elle le sera. Il n'est pas clair non plus quand cette interface sera affichée à l'utilisateur ? À la première ouverture de Chrome ? Quand on clique sur le bouton « Définir par défaut » ? Nous devrions bientôt avoir la réponse.