Le MacBook Pro avec écran tactile pourrait sortir avec beaucoup de retard, merci la pénurie de mémoire

Le journaliste Mark Gurman rapporte qu'Apple prévoit de retarder la sortie de l'un de ses MacBook les plus attendus. En effet, la crise de la mémoire empêcherait le constructeur de se fournir en composants pour la production.

MacBook Pro M4
Crédit : Apple

Après le succès du MacBook, Apple n'en a pas fini de proposer de la nouveauté sur sa gamme de PC portable. Fin février, on entendait en effet parler du prochain MacBook Pro, dont la fiche technique en a fait saliver plus d'un. Si les fuites disent vrai, celui-ci proposerait un écran OLED tactile et une Dynamic Island héritée des iPhone. De belles innovations qui aurait dû arriver un peu plus tard cette année.

Mais il semblerait qu'il va falloir prendre son mal en patience. C'est en effet ce qu'affirme le journaliste Mark Gurman, très bien informé des secrets d'Apple, dans sa dernière newsletter pour Bloomberg. Alors qu'il avait précédemment tablé sur un lancement entre la fin 2026 et le début 2027, celui-ci rétropédale dans ses dernières révélations et prévient que le lancement a été retardé par la marque à la pomme.

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Le prochain MacBook Pro avec écran tactile devrait sortir plus tard que prévu

Si vous suivez l'actualité de l'industrie de la tech, vous savez certainement déjà qui est le coupable. Mark Gurman confirme que la crise actuelle de la mémoire risque fortement d'empêcher Apple de respecter son planning initial. Le journaliste précise que la partie logicielle est désormais terminée, mais que le constructeur ne parvient pas à sécuriser une partie suffisante de composants pour lancer la production de son prochain MacBook Pro.

Une situation plutôt cocasse quand on sait que l'entreprise américaine achète actuellement toute la RAM disponible sur le marché, quitte à dépenser des sommes gargantuesques. Toujours est-il que cela ne suffit visiblement pas. Le prochain MacBook Pro ne serait d'ailleurs pas le seul impacté par la situation, puisque le lancement du Mac Studio aurait lui aussi été repoussé en interne. Pour l'heure, impossible de prédire une fenêtre de sortie précise.


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