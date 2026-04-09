Quadrupler le stockage du MacBook Neo ? C’est possible avec cette méthode qui n’est pas pour tout le monde

Le MacBook Neo est limité à 256 Go de stockage dans sa version de base. Un YouTuber vient de prouver qu'il est possible de faire bien mieux. Il faut juste du matériel, des nerfs solides et un fer à souder.

apple macbook neo test

Le MacBook Neo est l'un des ordinateurs portables les plus abordables qu'Apple ait jamais proposés. Lancé à 699 euros en mars 2026, il embarque un SoC issu de l'iPhone. Il convainc sur de nombreux points, comme le montre notre test complet du MacBook Neo. Son stockage de base reste limité à 256 Go, une contrainte que beaucoup d'utilisateurs ressentent rapidement.

Apple ne propose pas d'option 1 To pour le MacBook Neo. La firme se contente d'une version 512 Go, vendue 100 euros de plus, sans mise à niveau officielle possible. Comme nous l'évoquions récemment, le MacBook Neo 2 attendu l'année prochaine devrait apporter des améliorations notables, notamment en RAM. En attendant, certains n'ont pas voulu patienter.

Une puce d'iPhone 16 Pro permet de porter le stockage du MacBook Neo à 1 To

Selon la vidéo de dosdude1, l'opération remplace la puce NAND de 256 Go du MacBook Neo par un composant d'iPhone 16 Pro capable d'atteindre 1 To. La puce doit impérativement être vierge et non programmée pour fonctionner sur une nouvelle machine. Transférer la puce d'un iPhone 16 Pro déjà utilisé ne fonctionnerait pas. Le YouTuber décrit ces composants comme facilement disponibles sur le marché, pour un coût estimé à environ 185 euros.

Le processus exige de démonter le MacBook Neo, préparer la puce sur un PC Windows, puis réaliser une soudure précise. Le résultat est fonctionnel, mais l'opération est longue, délicate et sans droit à l'erreur. dosdude1 précise que la RAM du MacBook ne peut pas être upgradée de la même façon. La mémoire vive est intégrée directement au SoC, ce qui la rend inaccessible quelle que soit la compétence du technicien.

Cette démonstration reste avant tout un exploit technique réservé à une poignée de passionnés. Pour la grande majorité des utilisateurs, mieux vaut opter pour la version 512 Go au moment de l'achat. Les autres devront patienter jusqu'au MacBook Neo 2, ou s'en remettre à un YouTuber très habile de ses mains.


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