Voici les visuels précis des Pixel 11 et Pixel Watch 5 dans tous leurs coloris

Le design des Pixel 11 et Pixel Watch 5 n’a plus aucun secret pour nous. Des images en bonne qualité de tous les modèles ont fuité.

La conférence Made by Google 2026 lors de laquelle les Pixel 11 et Pixel Watch 5 seront présentés aura lieu le 12 août prochain, mais on sait déjà à quoi vont ressembler ces nouveaux produits. Une fuite massive nous donne un aperçu précis de leur design, et ce dans leurs différents coloris. C’est le leaker Evan Blass, qui a prouvé maintes fois sa fiabilité, qui nous abreuve d’images des smartphones et montres connectées à venir dans quelques jours chez Google.

On ne constate pas de grands changements de conception par rapport aux Pixel 10 de l’année dernière. Les courbes, l’écran, le bloc photo à l’arrière, on reste dans la même philosophie. C’était attendu, de précédentes informations nous apprenaient que Google partait sur un cycle de 3 ans pour ce type de design, initié par les Pixel 9 et poursuivi par les Pixel 10, et maintenant les Pixel 11. Il pourrait par contre y avoir des évolutions plus importantes avec les Pixel 12.

Google ose des coloris originaux pour ses Pixel 11

Le Pixel 11 de base se déclinera dans les coloris Fuchsia (rose vif), Light Sterling (bleu argenté doux), Moss (vert discret) et Midnight Haze (gris très foncé). Les Pixel 11 Pro et Pro XL auraient quant à eux droit aux coloris Dune (corail-cuivre avec un cadre champagne), Pine (vert foncé avec des bords dorés), Light Fog (vert pâle/menthe) et Midnight Haze (gris très foncé). Pour le Pixel 11 Pro Fold, seules deux options seraient proposées : Midnight Haze (gris très foncé) et Pine (vert foncé avec des bords dorés). Les finitions sont mates sur les versions grises/noires, brillantes pour les autres.

Les Pixel Watch 5 seront disponibles en deux tailles : 41 et 45 mm. Pour le petit format, Evan Blass partage un coloris noir, et pour le grand format, un coloris vert olive. On sait que d’autres options seront proposées. Il est question d’un coloris Natural Silver (métal poli avec bracelet gris clair) pour les deux modèles, et d’un autre Warm Gold (or poli brillant avec bracelet corail) pour le boîtier 41 mm seulement.

Pixel 11 Pro XL pic.twitter.com/VfovbndUDa — Evan Blass (@_evanblass_) July 30, 2026

Pixel 11 Pro Fold pic.twitter.com/8x1HKRZEy0 — Evan Blass (@_evanblass_) July 30, 2026