Voici les visuels précis des Pixel 11 et Pixel Watch 5 dans tous leurs coloris

Le design des Pixel 11 et Pixel Watch 5 n’a plus aucun secret pour nous. Des images en bonne qualité de tous les modèles ont fuité.

Pixel 11 Pro XL
Crédit : Evan Blass

La conférence Made by Google 2026 lors de laquelle les Pixel 11 et Pixel Watch 5 seront présentés aura lieu le 12 août prochain, mais on sait déjà à quoi vont ressembler ces nouveaux produits. Une fuite massive nous donne un aperçu précis de leur design, et ce dans leurs différents coloris. C’est le leaker Evan Blass, qui a prouvé maintes fois sa fiabilité, qui nous abreuve d’images des smartphones et montres connectées à venir dans quelques jours chez Google.

On ne constate pas de grands changements de conception par rapport aux Pixel 10 de l’année dernière. Les courbes, l’écran, le bloc photo à l’arrière, on reste dans la même philosophie. C’était attendu, de précédentes informations nous apprenaient que Google partait sur un cycle de 3 ans pour ce type de design, initié par les Pixel 9 et poursuivi par les Pixel 10, et maintenant les Pixel 11. Il pourrait par contre y avoir des évolutions plus importantes avec les Pixel 12.

Google ose des coloris originaux pour ses Pixel 11

Le Pixel 11 de base se déclinera dans les coloris Fuchsia (rose vif), Light Sterling (bleu argenté doux), Moss (vert discret) et Midnight Haze (gris très foncé). Les Pixel 11 Pro et Pro XL auraient quant à eux droit aux coloris Dune (corail-cuivre avec un cadre champagne), Pine (vert foncé avec des bords dorés), Light Fog (vert pâle/menthe) et Midnight Haze (gris très foncé). Pour le Pixel 11 Pro Fold, seules deux options seraient proposées : Midnight Haze (gris très foncé) et Pine (vert foncé avec des bords dorés). Les finitions sont mates sur les versions grises/noires, brillantes pour les autres.

Pixel 11 Pro Fold
Crédit : Evan Blass

Les Pixel Watch 5 seront disponibles en deux tailles : 41 et 45 mm. Pour le petit format, Evan Blass partage un coloris noir, et pour le grand format, un coloris vert olive. On sait que d’autres options seront proposées. Il est question d’un coloris Natural Silver (métal poli avec bracelet gris clair) pour les deux modèles, et d’un autre Warm Gold (or poli brillant avec bracelet corail) pour le boîtier 41 mm seulement.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le problème de batterie des Pixel est censé être réglé, mais pas pour tous les modèles

Google annonce avoir corrigé le problème qui ruine l’autonomie des Pixel depuis des mois. Mais certains utilisateurs sont sceptiques, tandis que certains modèles de smartphones sont mis à l’écart du…

Chrome : personnalisez l’écran d’accueil à votre guise sur Android

Le navigateur Chrome permet désormais de personnaliser sa page d’accueil, voici comment ça marche et quelles sont les options disponibles. C’est déjà possible depuis longtemps sur PC et depuis quelques…

La France valide le blocage automatisé et en temps réel des IPTV et sites de streaming pirates

L’Arcom sera chargée de gérer un système automatisé de demandes de blocage des flux pirates aux fournisseurs d’accès. Le Parlement a définitivement adopté la réforme de la gouvernance du sport…

iPhone SE 3 à 146,99 € seulement : la dernière version du smartphone compact d’Apple passe à prix sacrifié !

Les soldes d’été sont terminées, mais les promotions jouent les prolongations sur Certideal. Le spécialiste français du reconditionné propose actuellement l’iPhone SE à prix mini. Vous pouvez ainsi l’avoir à…

Galaxy Watch Ultra 2 : l’offre de précommande de Samsung baisse drastiquement son prix

Samsung passe à la vitesse supérieure et baisse encore plus le prix de la Galaxy Watch Ultra 2 alors que la montre connectée n’a même pas encore commencé à être…

Spider-Man Brand New Day : que faut-il comprendre de la mystérieuse scène post-générique ?

Spider-Man Brand New Day est enfin sorti en salles. Comme d’habitude, une scène post-générique nous tease le futur du MCU. Mais celle-ci est loin d’être claire comme de l’eau de…

Ce service ressuscite les cartes graphiques dépassées en leur greffant deux fois plus de mémoire

La pénurie de mémoire a transformé l’achat d’une carte graphique en casse-tête. Une société propose désormais de modifier physiquement les modèles déjà en circulation. Le résultat rend certaines cartes de…

Meilleure eSIM pour l’ Albanie : quel forfait choisir pour un voyage ?

L’Albanie attire de plus en plus de voyageurs. C’est une destination abordable, encore un peu à l’écart des foules. Petit bémol par contre : le pays est hors Union européenne,…

Galaxy Watch 9 : grosse baisse de prix pour son lancement, Samsung sort déjà l’artillerie lourde

Pour le lancement de la Galaxy Watch 9, Samsung propose une série de réductions, dont 150 € de remise immédiate. Si vous l’avez dans le collimateur, c’est maintenant qu’il faut…

Ce vaisseau lancé au secours d’un télescope de la NASA a besoin d’être sauvé à son tour

Un télescope de la NASA glisse lentement vers l’atmosphère depuis des années. L’agence a envoyé début juillet un vaisseau réparateur pour le rattraper en orbite. Le sauveteur tourne désormais sur…