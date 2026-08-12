Ninja SLUSHi Twist : la nouvelle machine à granités est enfin en promotion grâce à ce code !

Sortie il y a quelques jours seulement, la Ninja SLUSHi Twist passe à prix réduit grâce au code PASN10. C’est l’allié qu’il vous faut contre les fortes chaleurs !

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Vous connaissez déjà la marque SharkNinja pour ses puissants airfryers ? Le géant américain propose également d’autres appareils pour vous faciliter la tâche en cuisine. Et bonne nouvelle, son catalogue s’est agrandie avec la nouvelle Ninja SLUSHi Twist, une machine à granités qui vous permet de faire très simplement et simultanément 2 granités en même temps.

Normalement en vente à 429,99 €, vous pouvez actuellement l’avoir à seulement 386,99 € seulement en renseignant le code PASN10 dans votre panier. Ce code exclusif vous permet en effet d’avoir 10% de réduction sur de nombreux produits sur le site officiel de SharkNinja. Profitez-en pour vous équiper à prix réduit.

Quelles sont les caractéristiques de la Ninja SLUSHi Twist ?

Sortie il y a quelques jours seulement, la nouvelle Ninja SLUSHi Twist devient plus accessible grâce au code PASN10. C’est la machine idéale pour préparer vos granités maison en toute simplicité.

Cette machine révolutionnaire ne se contente pas de faire que des granités. La Ninja SLUSHi Twist vous permet en effet de réaliser des cocktails, des cafés frappés ou encore des milkshakes sans effort. Il n’y a aucun réglage à faire puisqu’avec la technologie Dual SlushAssist, la machine détecte les ingrédients et adapte la température pour un résultat optimal et gourmand. Vous recevez des notifications pour vous indiquer quand ajouter de l’eau ou du sucre.

La Ninja SLUSHi Twist est par ailleurs dotée de 2 récipients différents qui ont une contenance de 2,1 litres. Cela vous permet de réaliser jusqu’à 10 boissons de 260 ml. C’est le format idéal pour les familles ou les personnes qui veulent recevoir des proches.

Avec la technologie SLUSHi Twist, vos boissons glacées peuvent se mélanger pour un résultat encore plus surprenant. Enfin, pour vous faciliter le nettoyage, cette machine dispose d’un cycle de rinçage pour éliminer tous les résidus.