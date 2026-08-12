LALIGA arrive le 15 août sur Disney+ : les abonnés pourront suivre l’intégralité du championnat espagnol sans surcoût !

C’est l’excellente surprise de ce début de saison footballistique. Les abonnés Disney+ pourront accéder aux 380 matchs de la saison 2026/2027 de LALIGA. Les retransmissions seront produites par ESPN avec des commentaires en français. Rendez-vous dès le 15 août pour profiter de tous les chocs du championnat espagnol.

LALIGA Disney +

L’abonnement Disney+ est déjà l’un des plus intéressants du marché du streaming vidéo avec un immense catalogue qui inclut les contenus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et Hulu. Et la plateforme l’enrichit chaque mois avec de nouvelles productions exclusives ainsi que des films récemment sortis au cinéma comme dernièrement Predator: Badlands, disponible depuis le 6 août.

À partir du 15 août, les amateurs de foot auront également le plaisir de pouvoir profiter de tous les matchs de LALIGA, la ligue 1 espagnole. C’est l’un des championnats les plus suivis au monde avec des clubs mythiques comme le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. C’est l’occasion de profiter d’affiches mythiques comme ELCLÁSICO, mais aussi les derbys madrilènes et sévillans, entre autres.

LALIGA sur Disney+ : 380 matchs inclus dans l’abonnement

Diffusé pour la première fois en France sur Disney+, LALIGA bénéficiera d’une approche éditoriale innovante et ambitieuse. Chaque semaine, vous pourrez voir tous les matchs mais, aussi des analyses d’experts ainsi que des résumés complets pour tout suivre du passionnant championnat espagnol.

Disney+ a mis les petits plats dans les grands avec une production par ESPN, la prestigieuse chaîne de sport américaine. Vous avez aimé suivre la Coupe du Monde de la FIFA cet été ? Vous allez adorer suivre chaque semaine les exploits de certaines des plus grandes stars du football mondial comme Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Pedri, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Julián Alvarez ou Raphinha.


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