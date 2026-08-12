Discord permet désormais de mentionner des jeux, votre backlog va encore souffrir

Dans sa dernière mise à jour, Discord se dote d’une petite fonctionnalité qui s’avère bien pratique pour découvrir de nouveaux jeux. En effet, il est désormais possible de mentionner des titres comme on le fait avec des utilisateurs.

Discord n’a pas vraiment la cote auprès de ses utilisateurs depuis quelques mois. La plateforme a enchaîné les décisions très impopulaires, entre la vérification imposée de l’âge dans certaines régions et des fonctionnalités IA catastrophiques poussées à outrance. Il est donc temps pour le réseau social de calmer le jeu, s’il ne veut pas que tout le monde parte chez la concurrence. C’est ainsi qu’elle revient à ses bases : faire plaisir aux joueurs.

Discord vient de publier une nouvelle mise à jour de son application qui, comme à son habitude, contient son lot de correctifs et patchs en tout genre. Mais cette nouvelle version apporte également quelques nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité d’indiquer qu’un canal peut contenir des spoilers pour éviter de mauvaises surprises aux membres de son serveur. Et ce n’est pas tout : une autre nouveauté va se révéler bien pratique — sauf pour votre backlog.

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Cette nouvelle fonctionnalité Discord va vous faire découvrir de nombreux jeux

Discord annonce en effet qu’il est désormais possible de mentionner des jeux dans une conversation, comme on le ferait pour un autre membre d’un serveur. Pour ce faire, il suffit de taper la commande @game suivi du nom du jeu en question. Par exemple, @game Skyrim. Une liste de titres apparaît alors, parmi laquelle il faudra sélectionner celui de votre choix. Le texte s’affichera comme un lien cliquable dans la conversation.

Cliquer dessus ouvre une fenêtre pop-up de présentation du jeu : captures d’écran, description, date de sortie, genre, studio de développement, plateformes, ou encore la note Open Critic sont disponibles d’un simple coup d’œil. La fenêtre contient également des liens vers la page Steam et Xbox Game Pass pour le jeu, permettant de le lancer en quelques minutes. Pour ne rien arranger, la fonctionnalité propose même une sélection de jeux similaires. Très mauvais pour voter backlog, on vous avait prévenu.

Cette fonctionnalité n’est pour disponible que sur PC. Le catalogue de titres disponibles est encore en cours de complétion, certains jeux peuvent donc ne pas apparaître dans la liste.