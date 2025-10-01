Voici les premières images du Galaxy S26 Ultra, Samsung a opté pour un tout nouveau design

Le design du Galaxy S26 Ultra fuite dans des visuels qui nous montrent des changements au niveau des capteurs photo du smartphone.

À quoi va ressembler le Galaxy S26 Ultra ? Des rendus réalisés par conception assistée par ordinateur à partir d'informations glanées par OnLeaks viennent d'être partagées par Android Headlines, qui prétend qu'il s'agit de la conception finale du smartphone, dont le design ne devrait plus évoluer d'ici à la sortie.

Ce qui saute tout de suite aux yeux est le changement au niveau des capteurs photo à l'arrière de l'appareil. Samsung avait cette particularité d'avoir supprimé depuis plusieurs générations ce qu'on appelle un bloc ou un îlot photo, un élément de design qui regroupe plusieurs modules. Sur le Galaxy S26 Ultra, celui-ci fait son retour, avec trois des quatre capteurs liés entre eux à la verticale. L'emplacement des caméras n'a par contre pas changer. L'épaisseur de ce bloc photo serait d'environ 4,5 mm, tandis que celle de la tranche du mobile est estimée à 7,9 mm.

Nouvel écran et intégration d'un bloc photo pour le Galaxy S26 Ultra

Le Galaxy S26 Ultra sera équipé d'un écran plat, et non incurvé, Samsung ayant (comme bien d'autres marques) abandonné cette technologie. Le panneau arrière est plat également, plutôt que bombé, et les tranches sont plates, avec des coins arrondis. Toutes les touches physiques sont positionnées sur le même côté, à droite. Le tiroir pour carte SIM se trouve en bas, à côté du port USB-C et de l'emplacement pour ranger le stylet S Pen, qui est bien conservé.

Dans les grandes lignes, Samsung reprend donc la direction empruntée ces dernières années, avec un design qui s'éloigne toujours plus de celui des Galaxy Note. C'est surtout au niveau du bloc photo que le Galaxy S26 Ultra sera facilement identifiable par rapport à ses prédécesseurs.

Le prochain smartphone ultra-premium de Samsung pèserait 217 grammes, ce qui est assez léger par rapport à son gabarit. Le Galaxy S26 Ultra est attendu avec un écran M14 de dernière génération, à la fois plus lumineux et moins énergivore, et d'une taille de 6,9 pouces. En Europe, le smartphone disposerait d'une puce Exynos 2600.