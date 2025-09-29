Google va améliorer l’accessibilité sur ses Pixel grâce à un accès plus rapide à cette fonction clé

Google fait marche arrière et devrait bientôt apporter un changement clé à ses Pixel en offrant de nouveau aux utilisateurs un accès plus rapide à cette fonction d’accessibilité essentielle.

C’était mieux avant ? Une chose est sûre, lorsque Google opère un changement dans son interface utilisateur et qu’il déplaît, il ne persiste pas dans son erreur. L’objectif de ces ajustements étant d’apporter des améliorations, la firme de Mountain View n’hésite pas à rectifier le tir s’il n’est pas atteint, surtout quand il s’agit de soucis d’accessibilité.

Par exemple, on vous annonçait récemment que Google va probablement bientôt corriger l’un des gros défauts du design Material 3 Expressive qui entraîne des problèmes de lisibilité pour certains utilisateurs.. Mais ce n’est pas tout. Les Pixel – qui font souvent office de « cobaye » pour les nouveautés – vont connaître un changement important : un accès plus rapide à une fonction d’accessibilité essentielle qui avait été déplacée par Google.

Google va remettre ce raccourci essentiel à sa place initiale pour améliorer l’accessibilité

Imaginez que votre téléphone soit capable d’afficher automatiquement à l’écran tout ce qui est dit lors d’un appel, d’un message vocal, d’une vidéo ou bien d’un podcast ? C’est ce que propose Live Caption. Que vous soyez malentendant ou que vous souhaitiez écouter un audio dans un environnement bruyant ou ne pas gêner les gens autour de vous, cette fonction est très utile.

Autrefois accessible via un raccourci sous le curseur de volume, Google l’a déplacé avec la deuxième bêta d’Android 15, rendant son accès plus fastidieux avec de nombreuses étapes : appuyer sur le bouton de volume, sélectionner les … sous le curseur, aller sur une autre page, appuyer sur Paramètres en bas de l’écran, scroller jusqu’à la section Audio et enfin appuyer sur Live Caption pour accéder au bouton. Les utilisateurs s’étaient plaints de ce changement, notamment sur Reddit.

Mais Google va de nouveau réduire les étapes et faire gagner du temps aux utilisateurs en replaçant ce raccourci (une icône en forme de boîte avec du texte à l’intérieur) sous le curseur de volume sur Pixel.

Selon nos confrères de PhoneArena, ce changement est déjà présent dans la dernière version Android Canary build 2509. S’il ne s’agit que d’une version expérimentale et instable, elle pourrait bientôt arriver dans une prochaine bêta d’Android 16 QPR, puis dans la version stable. Et si la fonction ne vous intéresse pas, vous pourrez la désactiver via les Paramètres > Accessibilité > Live Caption.