Vos reçus arrivent enfin dans Google Wallet, Android Auto simplifie vos trajets, c’est le récap’ de la semaine

Google Wallet ajoute enfin l’historique des reçus, découvrez les 5 applis indispensables proposées par Android Auto, Samsung vous permet de faire le ménage dans ses bloatwares, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, plusieurs nouveautés très pratiques font leur apparition. On commence avec Google Wallet qui accueille enfin la gestion des reçus directement dans l’appli. Alors que Samsung vous permet de libérer de l’espace sur ses Galaxy en supprimant quelques applis inutiles, une nouvelle option rend l’app France Identité beaucoup plus limpide. Cette semaine, on fait aussi le point sur les 5 applications parfaites d’Android Auto pour partir en vacances. Bonne nouvelle, une mise à jour très attendue arrive pour les téléviseurs Sony Bravia.

Google Wallet : vos tickets de caisse disparaissent enfin

L’application Wallet se dote d’un historique beaucoup plus précis des paiements. Chaque reçu affiche désormais le nom du magasin, son adresse et même un bouton d’appel si un numéro de téléphone est disponible. Mieux encore, toutes vos transactions peuvent être visualisées sur une carte, à condition d’activer l’option et d’autoriser la géolocalisation. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir comment activer ce nouvel historique des paiements.

Lire : Google Wallet enterre enfin le ticket de caisse avec cette nouveauté ultra utile

Android Auto : les 5 applis à installer avant de prendre la route

Stationnement, navigation, carburant, constat et divertissement, on ne vous apprend rien, Android Auto est un vrai copilote avec les bonnes applis. Cette semaine, on a retenu cinq applis à installer avant de prendre la route : EasyPark, l’app qui facilite la recherche de places, Waze qui vous évite les mauvaises surprises sur la route, Essence & Co et Chargemap qui réduisent la facture à la pompe ou à la borne électrique, e-Constat auto qui permet de remplir un constat depuis votre smartphone en cas d’accrochage, et enfin Podcast Addict qui est à ce jour l’un des plus gros catalogues de podcasts actuellement disponibles sur Android.

Lire : Android Auto : ces 5 applications incontournables vont transformer vos trajets en voiture

Sony donne un coup de jeune à ses télévisions Bravia

Bonne nouvelle, Sony prépare une mise à jour vers Android 14 pour ses télévisions Bravia, y compris des modèles qui commençaient à dater. En effet, un internaute a remarqué cette mise à jour dans les pages de support de Sony et s’est empressé de partager la liste des modèles sur Reddit. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour découvrir la liste des téléviseurs Bravia qui pourront bientôt profiter d’Android 14.

Lire : Vous avez une télévision Sony Bravia ? Voici une bonne nouvelle pour vous

L’application France Identité devient plus claire

L’application France Identité accueille une petite amélioration qui manquait encore : un centre de notifications. Un nouvel onglet accessible via une icône en forme de cloche, en haut de l’appli, vous prévient désormais lorsque celle-ci a besoin de vous suite à une connexion expirée ou pour une action à valider par exemple. Rien de révolutionnaire, mais cela rend l’expérience plus claire et cela vous évitera de passer à côté d’un rappel important.

Lire : L’application France Identité devient plus pratique avec cette nouveauté

Faites de la place sur votre Galaxy en supprimant ces 5 applis inutiles

Comme beaucoup de smartphones, les Galaxy arrivent avec des applis préinstallées dont vous ne vous servirez probablement jamais. Elles grignotent du stockage, tournent parfois en arrière-plan et consomment de la batterie pour rien. La bonne nouvelle, c’est que certains de ces bloatwares peuvent être supprimés sans difficulté. Pour vous aider à faire de la place dans votre Samsung, nous vous recommandons par exemple de supprimer Samsung Shop, Samsung Kids, Gaming Hub, Samsung TV Plus ou encore Global Goal, si bien sûr ces applications ne vous sont d’aucune utilité. À noter que si jamais vous changez d’avis, elles restent récupérables via le Galaxy Store.

Lire : Gagnez de la place sur votre Samsung Galaxy en supprimant ces 5 applis inutiles