Google Maps : cette petite nouveauté va être ultra pratique pour mieux se repérer

Google pourrait bien améliorer l'un des plus gros défauts de Maps. Grâce à un simple bouton, l'application va grandement faciliter la manière dont les utilisateurs se repèrent dans leur environnement. On vous explique ce qui vous attend bientôt.

À peine quelques jours après l'arrivée du design Material 3 Expression sur Maps, Google prépare une nouvelle fonctionnalité qui pourrait changer beaucoup de chose pour ceux qui peinent à se repérer au GPS. En effet, en plus de sa vue classique de carte, Maps permet de passer en vue satellite, beaucoup plus détaillée et donc bien plus pratique pour les utilisateurs qui aiment avoir de repères visuels. Le souci, c'est qu'il n'est franchement pas pratique de passer d'une vue à l'autre.

Google s'en est rendu compte et tente désormais de rectifier le tir. En effet, nos confrères d'Android Authority ont repéré un nouveau bouton dans la version v25.39.07 de Google Maps baptisé “Aerial view” (vue aérienne). Ce bouton désigne donc la vue satellite de Maps, basée sur Street View, et permet de passer d'un clic sur celle-ci. Bien plus pratique et rapide que la méthode actuelle.

Google Maps va faciliter le passage à la vue satellite

Comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous, le passage d'une vue à l'autre ne se fait pas de la manière la plus fluide non plus. Cela s'explique notamment par la charge graphique plus importante de la vue satellite, que le smartphone doit donc charger le plus rapidement possible. Mais aussi, comme le note Android Authority, par une connexion qui manque de stabilité. Il est donc possible que cela s'améliore à l'avenir.

Petit détail qui a son importance : Street View se souvient de l'orientation de votre smartphone lorsque vous passez sur la vue satellite. Là encore, tout est fait pour mieux se repérer sur l'application, inutile de chercher son chemin une fois sur Street View. Qui plus est, il sera beaucoup plus simple d'explorer la suite de son itinéraire, en plus de repérer plusieurs points d'intérêt.