Android Auto gagne ces deux nouvelles fonctions pour gérer les appels plus facilement

Android Auto continue d’évoluer. Après avoir conquis des millions de conducteurs, le système embarqué de Google reçoit des outils pratiques. Désormais, les appels téléphoniques en voiture deviennent plus simples à contrôler.

Android Auto s’est imposé dans les voitures du monde entier et équipe désormais plus de 250 millions de véhicules. Cette adoption massive s’explique par son intégration directe avec l’écosystème Android, déjà omniprésent dans la vie quotidienne. Navigation, musique, messagerie et appels passent par une interface pensée pour rester accessible au volant. Google améliore aussi régulièrement l’ergonomie avec des boutons plus grands, des commandes simplifiées et même une meilleure intégration de services comme Android Automotive, déjà embarqué nativement sur certains modèles.

Pour accompagner cette croissance, Google ajoute régulièrement de nouvelles fonctions. Certaines, d’abord réservées aux smartphones Pixel, font peu à peu leur apparition dans Android Auto. C’est le cas aujourd’hui avec deux outils liés aux appels : le filtrage d’appels et la prise de notes automatique. Ces ajouts visent à rendre la communication plus sûre et plus pratique pendant la conduite, un moment où l’attention doit rester centrée sur la route.

Android Auto intègre le filtrage d’appels et la prise de notes automatique

Le filtrage d’appels permet d’éviter de décrocher inutilement. Lorsqu’un numéro inconnu appelle, Android Auto demande à l’interlocuteur de s’identifier et d’expliquer la raison de son appel. Ces informations sont affichées sur l’écran du tableau de bord, ce qui permet de décider rapidement s’il est pertinent de répondre. Un conducteur peut ainsi ignorer un démarchage téléphonique tout en restant concentré, et accepter uniquement les appels importants. Cette fonction, déjà utilisée sur les smartphones Pixel, se révèle particulièrement pratique sur la route, où chaque distraction peut devenir un risque.

La prise de notes automatique, déjà introduite avec le Pixel 9, arrive également dans Android Auto. Elle génère un résumé textuel d’une conversation téléphonique, pratique lorsque l’on reçoit des informations essentielles en conduisant sans pouvoir les noter. Concrètement, un professionnel peut récupérer les détails d’un rendez-vous dictés par un client, ou un étudiant garder une trace d’un appel lié à un travail de groupe. Même un simple rappel médical communiqué au téléphone peut être sauvegardé automatiquement. Cette fonction sera déployée plus tard dans l’année, tandis que le filtrage d’appels commence déjà à être activé. Google n’a pas encore précisé la liste des marchés concernés.