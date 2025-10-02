Le Lego Game boy peut déjà lire de vraies cartouches de jeux, un jour après sa sortie

En à peine une journée, le Game Boy en Lego est devenu une véritable console portable capable de lire les cartouches originales de Nintendo. Aucune émulation n'intervient.

Si vous aussi vous avez passé des centaines d'heures sur le Game Boy original, vous avez sûrement esquissé un sourire nostalgique quand Lego a annoncé son kit Game Boy plus vrai que nature. Tout est là pour reproduire fidèlement la grosse brique grise à l'écran monochrome : les boutons A et B, la croix directionnelle, le voyant rouge signifiant que la console est allumée… Il y a même deux (fausses) cartouches dans la boîte, Super Mario Land et The Legend of Zelda Link's Awakening.

L'écran peut simuler une partie en affichant une image fixe via un système de carte à insérer dessous, mais c'est tout ce qu'il est possible d'obtenir. Ce n'était bien sûr qu'une question de temps avant que quelqu'un se retrousse les manches pour faire de l'objet un véritable Game Boy utilisable. Attention : nous ne parlons pas de faire rentrer un Raspberry Pi et d'émuler les jeux, mais bien de pouvoir utiliser les cartouches originales.

Elle transforme le Lego Game Boy en Game Boy fonctionnel

C'est à la bricoleuse autodidacte Natalie the Nerd que l'on doit la prouesse technique. Faute de place prévue à cet effet, elle a dû fabriquer une carte-mère plus petite qu'une cartouche. Malgré ses efforts, cela a nécessité d'enlever quelques briques de Lego. Pour ce qui est de recharger la batterie, un port USB-C vient se placer sur la tranche de la console, en-dessous de la molette gérant le contraste de l'affichage. Il a ensuite fallu intégrer un écran.

Natalie the Nerd avoue elle-même que tout n'est pas encore parfait. Du moins à un niveau assez satisfaisant pour qu'elle partage ses plans avec la communauté afin que chacun puisse s'essayer à l'exercice s'il le souhaite. L'internaute indique cependant qu'elle le fera, sachant que sur son site, vous pouvez trouver entre autres des composants d'occasion pour Game Boy.