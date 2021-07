Le Galaxy Note 21 est officiellement abandonné par Samsung, place au Z Fold 3

Samsung a publié un message du patron de la branche mobilité. Il y confirme qu’aucun Galaxy Note ne sera présent lors de la prochaine conférence Unpacked qui aura lieu le 11 août prochain. L’événement sera en grande partie consacré à la série Galaxy Z où deux modèles sont attendus : le Z Fold 3 et le Z Flip 3.

La conférence Unpacked estivale de Samsung est devenu l’un des rendez-vous incontournables du mois d’août. Elle a toujours été l’occasion de découvrir un nouveau Galaxy Note, ainsi qu’une Galaxy Watch. Voir même une Galaxy Tab. L’année dernière, elle fut l’occasion de découvrir le Galaxy Note 20, la Galaxy Watch 3, les Galaxy Tab S7, les Galaxy Buds Live ainsi que le Galaxy Z Fold 2.

Dans deux semaines, une nouvelle conférence Unpacked aura lieu. Et nous savons d’ores et déjà quels seront les principaux sujets abordés. Le Galaxy Z Fold 3. Le Galaxy Z Flip 3 (Samsung saute le chiffre 2). Et la Galaxy Watch 4 avec Wear OS 3. Il y aura certainement d’autres produits connectés. Certaines rumeurs parlent du Galaxy S21 FE, régulièrement repoussé. Mais il n’y aura pas de Galaxy Note 21. Une grande première.

Samsung confirme l'abandon du Galaxy Note 21

Et Samsung le confirme aujourd’hui, par voie de communiqué de presse. Ce document est un message du patron de la branche mobilité de la marque, TM Roh. Il y confirme la présence des prochaines itérations des Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold. Et il avoue qu’il n’y aura pas de Galaxy Note cette année. Il en profite aussi pour annoncer que le Galaxy Z Fold 3 sera bien accompagné d’un stylet S-Pen, un modèle développé pour les smartphones avec écran flexible.

Plusieurs indices nous avaient mis la puce à l’oreille. Tout d’abord, l’absence de fuite sur le Galaxy Note 21. Il est presque devenu impossible pour une marque de garder le secret sur un modèle porte-étendard jusqu’au jour du lancement. Ensuite, l’arrivée du S-Pen sur le Galaxy S21 Ultra. Ce fut la première fois qu’un Galaxy S était compatible S-Pen, une fonctionnalité qui fait partie de l’ADN de la série Note. Enfin, une déclaration du PDG de Samsung Electronics a jeté le doute en mars dernier sur l’existence du Galaxy Note 21. Reste à savoir si la série fera son retour plus tard ou s’il n’y aura plus jamais de nouveau modèle.