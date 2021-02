Galaxy Note 10 : Samsung déploie la mise à jour One UI 3.1, comment l’installer

Le Galaxy Note 10 passe à One UI 3.1. Quelques jours après l'annonce, Samsung a lancé le déploiement de la mise à jour basée sur Android 11 en Europe. On vous explique comment installer la nouvelle version de la surcouche Android de la marque pour profiter de plusieurs nouveautés logicielles.

Il y a quelques jours, Samsung a annoncé l'arrivée de la mise à jour One UI 3.1 sur plusieurs smartphones de son catalogue, dont les Galaxy S20, Note 20, Z Fold 2, les Z Flip et sur les Note 10. Cette mise à jour apporte plusieurs nouveautés logicielles jusqu'ici aux réservées aux Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, les derniers smartphones haut de gamme de la marque.

On y découvre notamment la fonction Single Take2 permettant d'enregistrer plusieurs images et clips vidéo avec un effet visuel différent d'un seul clic, un outil de retouche photo intelligent, un autofocus tactile optimisé, un contrôleur d'auto-exposition, une fonctionnalité “Multi Mic Recording” et Private Share, une option visant à faciliter le contrôle des fichiers partagés avec votre smartphone.

Sur le même sujet : Samsung diffuse la mise à jour One UI 3.1 sur les Galaxy S20 FE en France

Comment installer la mise à jour One UI 3.1 sur les Galaxy Note 10 ?

Fidèle à ses promesses, Samsung a lancé le déploiement de la mise à jour One UI 3.1, basé sur Android 11, sur les Galaxy Note 10, Note 10+ et Note 10 Lite en Allemagne. Sans surprise, la mise à jour intègre le patch de sécurité Android du mois de mars 2021. Comme toujours, le déploiement se fera par vagues successives. En fonction de votre pays de résidence, vous pourriez atttendre plus ou moins longtemps pour recevoir le firmware. Pour vérifier si la mise à jour est déjà proposée sur votre Galaxy Note 10, Note 10+ ou Note 10 Lite, on vous invite à suivre le processus ci-dessous :

Rendez-vous dans le menu Paramètres

Appuyez sur À propos de l’appareil

Sélectionnez maintenant Mise à jour logicielle

Si elle est disponible, choisissez Lancer la mise à jour et suivez les instructions fournies par votre Note 10

La mise à jour ne devrait pas tarder à être poussée sur les smartphones vendus sur le marché français. En parallèle, Samsung déploie la mise à jour One UI 3.1 sur le Galaxy Fold, son tout premier smartphone avec écran pliable. Avez-vous déjà pu installer le firmware ? On attend votre avis dans les commentaires.