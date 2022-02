Samsung confirme la fin de la série Galaxy Note au profit des smartphones pliables

Avec la sortie de ses Galaxy S22, Samsung a pu confirmer la mauvaise nouvelle : aucun smartphone de la série Note n’est prévu au cours des prochaines années. L’adoption du stylet S Pen par le Galaxy S22 Ultra lui permettrait de remplacer les smartphones Note.

Samsung a lancé ses nouveaux smartphones haut de gamme Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra plus tôt cette semaine. Sans être révolutionnaires, ils apportent quelques améliorations par rapport à la génération précédente, mais le modèle Ultra a surtout la particularité d’hériter du design et des fonctionnalités des smartphones de la série Galaxy Note.

En effet, le smartphone reprend un design très similaire au Galaxy Note 20 Ultra de 2020, et offre même un stylet intégré. Avec l’arrivée des fonctionnalités clés des Note sur la gamme principale, il n’est pas étonnant de voir cette série emblématique tirer sa révérence. En attendant les tests détaillés des Galaxy S22, vous pouvez déjà aller découvrir notre prise en main de tous les modèles.

Samsung enterre définitivement sa série Galaxy Note au profit des smartphones pliables

Cela fait maintenant plusieurs mois que la fin de la série Galaxy Note se profilait à l’horizon. Samsung avait par exemple arrêté la production de tous ses smartphones Galaxy Note, indiquant que la série allait bientôt quitter le marché. Désormais, avec la sortie du Galaxy S22 Ultra, Samsung a enfin pu confirmer le changement de stratégie.

« À court terme, notre activité se concentrera sur une stratégie composée de deux séries : la série S phare au premier semestre et la gamme pliable innovante au second semestre », a déclaré Roh. « Nous garderons cette stratégie jusqu'à ce qu'il y ait une autre percée majeure et nous travaillons dur pour que cela se produise ».

Au cours des prochaines années, Samsung va donc tout miser au second semestre sur ses smartphones pliables haut de gamme. Nos confrères de The Elec avaient d’ailleurs dévoilé que Samsung prévoyait d’augmenter significativement la production de ses futurs Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, qui seront lancés cet été. En effet, le géant coréen prévoirait de produire près de 2,9 millions de Galaxy Z Fold 4 en 2022, et 6,9 millions de Galaxy Z Flip 4, soit beaucoup plus que les années précédentes.

Source : Bloomberg