Le Galaxy Note 8 est officiellement obsolète, fini les mises à jour

Le Galaxy Note 8 est désormais officiellement obsolète. Quatre ans après le lancement, Samsung vient d'annoncer la fin des mises à jour de sécurité sur le smartphone. Le Note 8 rejoint ainsi les Galaxy S8, déclarés obsolètes un peu plus tôt.

Le Galaxy Note 8 ne recevra plus jamais de mises à jour de sécurité. Plus de 4 ans après sa sortie sur le marché, le smartphone haut de gamme de Samsung est officiellement obsolète. Le géant sud-coréen vient de mettre à jour la liste de distribution des mises à jour de sécurité sur les smartphones de son catalogue. Le fleuron sorti en 2017 n'apparaît plus dans la liste disponible sur le site web de la marque.

Pour rappel, Samsung avait déjà cessé de déployer des mises à jour de sécurité mensuelles sur le Galaxy Note 8 en octobre 2020. Depuis l'année dernière, l'ancien flagship devait se contenter de mises à jour tous les trois mois. Il s'agit de la dernière étape avant qu'un téléphone ne soit déclaré obsolète.

Samsung arrête les mises à jour sur le Galaxy Note 8

Quelques mois plus tôt, Samsung a arrêté les mises à jour de sécurité sur les Galaxy S8/S8+, deux smartphones lancés la même année que les Note 8. Comme les S8, le Galaxy Note 8 est arrivé au bout du support logiciel de 4 ans promis par la marque. Samsung a donc tenu ses promesses.

Désormais, le smartphone ne recevra une mise à jour uniquement si une faille de sécurité est découverte. D'ailleurs, le fabricant avait déployé une ultime mise à jour sur les S8 en juillet, plusieurs mois après la fin du support logiciel. Le patch corrigeait une faille permettant d’espionner les appels sur 40% des smartphones Android,

Sans correctifs réguliers, le Note 8 s'avère évidemment moins sécurisé que les smartphones Android qui reçoivent tous les mois le patch de sécurité poussé par Google. Cependant, le terminal devrait continuer à fonctionner tout à fait correctement. D'ici quelques mois, ce sont les Galaxy S9/S9+ qui tireront leur révérence. Les deux smartphones devraient arriver au bout du support logiciel garanti dans le courant de 2022.