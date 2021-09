Samsung enterre définitivement les Galaxy Note, c’est confirmé

Samsung a définitivement enterré la gamme des Galaxy Note. Le géant de Séoul n'a pas renouvelé la marque Galaxy Note auprès des organismes compétents. Il n'y a donc aucune chance qu'un nouveau Note soit commercialisé dans le courant de l'année prochaine.

Pour la première fois depuis 2011, Samsung n'a pas lancé de Galaxy Note cette année. Alors que la crise sanitaire réduit la demande pour les smartphones haut de gamme, le fabricant sud-coréen a préféré se concentrer sur ses smartphones pliables, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3.

Entre des Galaxy S de plus en plus grands et des téléphones pliables compatibles avec le stylet S-Pen, le Galaxy Note 21 n'a pas su trouver sa place. La pénurie de composants informatiques, qui paralyse toute l'industrie, a obligé Samsung à précipiter l'abandon de la gamme.

Adieu les Galaxy Note, Samsung tire un trait sur la gamme

Il restait néanmoins l'espoir que Samsung lance un nouveau Galaxy Note en 2022, quand la crise sanitaire et la pénurie de puces informatiques seront de l'histoire ancienne. Il y a quelques mois, le chaebol avait en effet annoncé que “la fenêtre de lancement du Note pourrait changer mais nous estimons que nous le sortiront l’année prochaine”.

Malheureusement, il n'en est rien. Samsung vient de tuer l'espoir des fans des Note dans l'oeuf. Comme le rapporte le leaker Ice Universe, le fabricant n'a pas renouvelé la marque Galaxy Note auprès des autorités compétentes. Par contre, Samsung a bien renouvelé les marques des Galaxy S et des Galaxy Z dès le mois d'août.

L'échec commercial des Galaxy Note 20 lancés en 2020 a probablement contribué à la décision de la marque. Trop chers et trop peu innovants, les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra n'ont pas réussi à convaincre les acheteurs. Les ventes de la gamme ont d'ailleurs baissé de 8 millions d'unités l'an dernier. A contrario, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 rencontrent un succès tonitruant avec des précommandes records. En Corée du Sud, le Z Fold 3 se vend même deux fois mieux que les Galaxy S. Dans ce contexte, Samsung espère écouler 4 millions de smartphones pliables cette année. Le pari de Samsung était donc gagnant.