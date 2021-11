Samsung arrête la production des Galaxy Note, la gamme est définitivement enterrée

Alors que l'on pensait que les jours de la gamme Galaxy Note étaient déjà comptés, nos confrères coréens d’ETNews viennent de confirmer de mauvaises nouvelles pour ceux qui espéraient voir d’autres modèles arriver.

D’après un récent rapport d’ETNews, Samsung ne prévoit pas de sortir de nouvel appareil de la gamme Galaxy Note en 2022. Cela confirme l’ensemble des fuites précédentes qui indiquaient que Samsung avait définitivement enterré sa gamme Note haut de gamme. En 2022, le fabricant coréen devrait tout miser sur la série Galaxy S22 et ses appareils pliables de nouvelle génération, comme il l’avait fait en 2021 en choisissant de ne pas dévoiler de nouveau Galaxy Note 21.

Selon les chiffres d’ETNews, Samsung aurait produit environ 3,2 millions de Galaxy Note 20 depuis sa sortie en 2020 et la production de ce modèle devrait s'arrêter d'ici la fin de cette année. Puisque l'entreprise n'a pas prévu de successeur, cela signifie que le dernier smartphone de la gamme Galaxy Note va bientôt définitivement quitter le marché.

Samsung veut remplacer sa gamme Note par son Galaxy S22 Ultra

Comme vous le savez probablement déjà, Samsung commence petit à petit à rendre ses autres smartphones compatibles avec le stylet S Pen, qui était jusqu’à présent réservé aux Galaxy Note. En effet, le Galaxy S21 Ultra a été le premier à être compatible avec le S Pen, mais celui-ci n’était pas directement intégré au smartphone.

Cela devrait néanmoins changer sur la prochaine génération comme nous avions pu le voir sur les premières photos volées du Galaxy S22 Ultra. Ce dernier va fortement s’inspirer de la gamme Note de Samsung, le géant coréen ayant décidé de doter son smartphone d’un emplacement dédié au stylet sur la tranche inférieure, comme c’était déjà sur cas sur les Galaxy Note.

Samsung ne compte pas seulement sur son Galaxy S22 Ultra pour replacer ses Galaxy Note, mais également sur ses smartphones pliables. En effet, le Galaxy Z Fold 3 de 2021 est lui aussi compatible avec le stylet S Pen, et la prochaine génération devrait également bénéficier de cette fonctionnalité. Comme nous l’avions vu précédemment, Samsung compterait produire près de 13 millions de smartphones pliables en 2022. Il n’y a donc plus aucun doute que Samsung va définitivement abandonner sa gamme Galaxy Note, puisque la seule fonctionnalité qui les démarquait vraiment des autres modèles ne leur est désormais plus exclusive.

Source : ETNews