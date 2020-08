Galaxy Watch 3 : Samsung officialise sa montre connectée, à partir de 429 €

La Galaxy Watch 3 est officielle. Samsung vient de présenter sa nouvelle montre connectée à l’occasion de la conférence Unpacked dédiée au Galaxy Note 20. Sans surprise, la smartwatch signe le retour de la couronne rotative physique. La montre est annimée par Tyzen OS dans sa version 5.5 et comme on s’y attendait, elle dispose d’un ECG.

C’était l’événement le plus attendu de ce début d’août. Samsung a tenu sa conférence Unpacked ce mercredi. Outre les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, la nouvelle Galaxy Watch 3, l’autre produit phare attendu au cours de la conférence a bien été officialisée. Après deux Galaxy Watch Active orientées sport, retour à un design plus traditionnel pour les plus dandies d’entre vous.

On reste sur une apparence très proche de la Galaxy Watch de première génération. Et après avoir fait l’impasse sur la lunette rotative sur les Galaxy Watch Active et Active 2, celle-ci est bien de retour comme on a pu le voir grâce à la ribamblelle de fuites de ces dernières semaines.

Galaxy Watch 3 : ECG, taux d’oxygène dans le sang, une pléthore de fonctionnalités de suivi

La Galaxy Watch 3 propose de nouvelles fonctionnalités intéressantes. La fonction de suivi du sommeil a été améliorée avec de meilleurs algorithmes pour des données plus précises. Samsung annonce également la disponibilité plus tard dans l’année d’un fonction de suivi du taux d’oxygène dans le sang (SpO2 et VO2 Max). L’autre grosse nouveauté, c’est que la montre pourra également mesurer la tension artérielle. Comme l’annonçaient les rumeurs, un l’électrocardiographie est également annoncé à l’instar de la dernière Apple Watch. Samsung affirme travailler avec la FDA, l’organisme américain de certification pour obtenir les autorisatons nécessaires ax Etats-unis.

La montre aceuille par ailleurs une nouvelle fonctionnalité : la détection de chute, une autre nouveauté dont profite déjà l’Appple Watch Series 5. Ainsi, en cas chute dangereuse, si l’utilisateur ne manifeste aucun signe au bout d’une minute, la watch transmet systématiquement sa position géographique et autres données pré-configurées aux urgences. Pour le reste, la Galaxy Watch 3 embarque plusieurs capteurs : GPS, Glonass, Galileo, un accéléromètre, un baromètre altimètre, sans oublier son cardiofréquencemètre pour le suivi continue de la fréquence cardiaque.

Plusieurs fonctionnalités de tracking sont dédiées aux sportifs et à tous ceux qui se soucient de maintenir leur forme physique. Plus de 40 suivis d’exercices sont disponibles avec une détection automatique du type d’activité (marche vélo, vélo éliptique, rameur, abdominaux, etc.). La montre propose également diverses fonctions de santé et bien-être. Outre les le suivi amélioré de la qualité de sommeil, les classiques nombre de pas et calories brûlées, accédez à des exercices de relaxation et de respiration guidée, à un suivi nutritif (caféine, eau) ou encore au suivi des cycles menstruels pour les femmes.

Galaxy Watch 3 : étanche jusqu’à 50, autonomie de deux jours

Comme son prédécesseur, la Galaxy Watch 3 est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur grâce à sa certification 5 ATM. La smartwatch est proposée en deux tailles : 41 mm et 45 mm avec des bracelets mesurants respectivement 20 et 22 mm. Les deux versions embarquent un écran Super AMOLED à 16 millions de couleurs d’une définition de 360 x 360 pixels. La dalle bénéficie d’une protection Gorilla Glass DX+ résistante aux chocs, aux chutes, mais aussi aux les éraflures, tout en offrant des propriétés anti-reflets.

La Galaxy Watch 3 est équipée d’une batterie de 247 mAh pour la version 41 mm et de 240 mAh pour celle de 45 mm. Les deux offrent une autonomie respective de 43 heures et de 56 heures, de quoi tenir facilement deux jours dans les deux cas. Voici la fiche technique.

Écran AMOLED (1,2 et 1,4″), 360×360 pixels avec protection Gorilla Glass DX+

1 Go mo de mémoire vive

SoC Exynos 9110 deux coeurs cadencé à 1,15 Ghz

GPS/ accéléromètre/ Gyroscope

Bluetooth 5 et NFC

Date de sortie et prix

Samsung a annoncé une disonibilité imédiate de la Galaxy Watch 3. Toutefois, les commandes s’ouvrent à partir du jeudi 6 août 2020. La montre est proposée en deux coloris : le bronze et le gris pour la version 41 mm et en bronze et noir pour celle de 45 mm. Les deux montres coûtent respectivement 429 € et 459 €. C’est tout de même 120 et 130 € de plus que les modèles de l’année dernière.

