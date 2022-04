Samsung continue de mettre à jour le Galaxy Note 9 tous les mois, 4 ans après sa sortie

Samsung est connu sur le marché des smartphones Android comme étant un des fabricants qui offre le plus long suivi de mises à jour sur ses appareils, et le géant coréen vient à nouveau de le prouver avec le Galaxy Note 9.

Samsung a lancé le Galaxy Note 9 il y a près de 4 ans, à la fin de l’année 2018, mais le smartphone continue toujours de recevoir régulièrement des mises à jour. Mieux encore, il en reçoit même davantage que ce qui était initialement prévu. En effet, Samsung a placé le smartphone l’année dernière sur la liste des appareils qui ne devraient recevoir qu’une mise à jour tous les trimestres.

Cependant, malgré ce changement de catégorie, le smartphone continue depuis à recevoir des mises à jour mensuelles. On parle bien sûr ici de mises à jour de sécurité, et non de mises à jour majeures du système, puisque le Galaxy Note 9 n’est pas compatible avec le dernier système d’exploitation de Google, Android 12. Samsung vient de déployer un nouveau correctif de sécurité pour le mois de mars, qui porte le numéro QP1A.190711.020.N960USQS9FVC5. Ce dernier n’ajoute aucune fonctionnalité à l’appareil, mais corrige certaines failles de sécurité. Le smartphone avait également reçu les correctifs de sécurité du mois de janvier et de février 2022.

Samsung va mettre à jour ses nouveaux smartphones pendant 5 ans

Si d’autres smartphones comme le Galaxy S9 ont bien reçu des mises à jour pendant 4 ans, avec le dernier correctif de sécurité ayant été déployé il y a quelques semaines, Samsung compte bien encore améliorer le suivi de ses appareils.

Le géant coréen s’est récemment engagé à mettre à déployer de nouvelles versions d’Android sur ses smartphones pendant 4 ans, et les modèles les plus récents recevront même des correctifs de sécurité pendant 5 ans. Samsung est donc le fabricant à proposer le suivi le plus long sur les smartphones Android.

Le fabricant fait même mieux que Google lui-même, puisque ce dernier ne mettra à jour ses smartphones Pixel que pendant 3 ans. Néanmoins, on sait que Google promet également 5 ans de mises à jour de sécurité sur ses appareils depuis la sortie du Pixel 6.