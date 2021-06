Galaxy Watch 4 : découvrez les premières images officielles de la montre de Samsung

La Galaxy Watch 4, la prochaine montre connectée de Samsung, continue de se dévoiler. Plusieurs jours avant l'annonce, des images officielles montrant la smartwatch sont apparues sur la toile. On y découvre un design arrondi, un écran logé dans un boitier en cercle et 4 coloris différents. La présentation serait imminente.

Nos confrères de 91 Mobiles viennent de publier une série d'images officielles de la Galaxy Watch 4 de Samsung. Le média explique avoir obtenu ces images par le biais d'une “source fiable de l'industrie”. Tout d'abord, la fuite confirme l'appellation de la montre. Comme prévu, Samsung opte pour un sobre “Galaxy Watch 4” et abandonne le surnom “Active”.

Les images corroborent les précédentes fuites relayées dans nos colonnes, dont les rendus préliminaires de OnLeaks dédiés à la Galaxy Watch 4. On y découvre donc un design minimaliste avec des bords plats, de nouveaux boutons de navigation, un écran AMOLED rond et un cadran circulaire. La montre connectée se veut très différente de la Galaxy Watch 3 mais rappelle à certains égards le design de la Galaxy Watch Active 2.

Galaxy Watch 4 : présentation dès le 28 juin 2021 au MWC ?

Samsung décline la Galaxy Watch 4 dans les coloris suivants : noir, argenté, vert foncé et or rose. Sans surprise, la marque propose des bracelets de couleurs différentes pour s'adapter aux montres. Deux tailles différentes seront proposées aux acheteurs : 40 mm et 44 mm. La fuite révèle aussi une résistance à l'eau 5ATM, un GPS et une protection Gorilla Glass DX+.

D'après les informations de 91 Mobiles, Samsung profiterait du MWC (Mobile World Congress), le salon de la téléphonie mobile, de Barcelone pour annoncer sa nouvelle génération de montres connectées. La présentation aurait lieu dès le lundi 28 juin 2021.

Malheureusement, d'autres fuites laissent entendre que Samsung patientera jusqu'en août 2021 pour dévoiler sa Galaxy Watch 4. Selon le leaker américain Max Weinbach, le géant de Séoul annoncera la montre le 3 août prochain lors de la conférence Unpacked consacrée au Galaxy Z Fold 3 et au Galaxy Z Flip 3, deux nouveaux smartphones avec un écran pliable. On vous en dit plus dès que possible sur les plans de Samsung et sur la Watch 4.

Source : 91 Mobiles