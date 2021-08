Le casque audio Bose Headphones 700 chute à 239,99 € sur Amazon

Le bon plan Amazon qui suit pourrait intéresser les personnes à la recherche d'un casque audio haut de gamme. Le modèle Bose Headphones 700, habituellement commercialisé aux alentours des 400 € voit son prix chuter sous la barre des 240 €, à très précisément 239,99 €. C'est tout simplement la meilleure offre du moment.

Principal concurrent du Sony WH-1000XM3, le Headphones 700 de Bose dispose de plus d'une corde à son arc. Considéré haut de gamme, on le trouve généralement à un tarif compris entre 350 et 400 euros. Cela dit, il est parfois possible de s'en équiper à moindre coût comme c'est actuellement le cas dans le cadre de ce bon plan Amazon.

En effet, l'enseigne en ligne l'affiche à un prix imbattable de 239,99 €, soit une réduction de 40%. une promotion valable dans la limite des stocks disponibles sur les coloris or/blanc et bleu et qui prend fin le dimanche 5 septembre 2021. Mieux vaut donc ne pas trop tarder si vous souhaitez profiter de ce bon plan !

Pour en venir à ses caractéristiques techniques, le Bose Headphones 700 embarque la technologie de réduction de bruit. Il est en outre compatible avec l’assistant vocal Alexa mais aussi l’Assistant Google. Vous pouvez ainsi facilement lancer un morceau de musique, envoyer un SMS ou prendre un appel vocalement.

Son autonomie peut atteindre jusqu'à 20 heures en écoute non-stop, ce, grâce à sa batterie en lithium-ion. Enfin, si vous souhaitez avoir une analyse et un avis plus poussé sur ce casque audio, nous vous invitons à consulter notre article associé au test du Bose Headphones 700.

