Le air fryer Ninja Foodi FLEX 7-en-1 de 10,4 L passe à prix mini avec ce code, c’est une affaire !

Habituellement en vente à 269,99 €, le air fryer Ninja Foodi FLEX avec un séparer amovible est affiché à prix cassé pour les soldes. Et avec le code PANINJA10, vous obtenez une réduction finale de 90 €. C’est un excellent prix pour un modèle avec de telles caractéristiques !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les soldes continuent sur le site officiel de Ninja et c’est maintenant au tour du Ninja Foodi FLEX de 10,4 L de voir son prix fondre comme neige au soleil. Normalement en vente à 269,99 €, ce airfryer XXL se retrouve à seulement 198,99 €. Mais ça n’est pas tout !

En renseignant le code PANINJA10 dans le panier, vous bénéficiez de 10% de remise supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à 179,09 € seulement. En plus, la livraison est gratuite. C’est un prix sacrifié pour cette puissante friteuse sans huile qui permet de préparer de délicieux repas pour toute la famille.

Ninja Foodi FLEX : un airfryer polyvalent XXL à prix cassé pour les soldes !

À mi-chemin entre friteuses à huile et four électrique, les aifryers vous donnent la possibilité de cuisiner plus sainement tout en gardant toute la gourmandise. La cuisson optimale est possible grâce à circulation de l’air chaud à 360°C. Les aliments sont ainsi croustillants à l’extérieur tout en restant bien moelleux à l’intérieur.

La Ninja Foodi FLEX est l’allier idéal pour toutes les personnes qui veulent cuisiner des plats familiaux en toute simplicité. Cette friteuse sans huile est dotée d’une grande contenance de 10,4 L, ce qui vous permet de préparer des repas pour des groupes allant jusqu’à 8 convives.

La particularité de ce modèle est la présence d’un séparateur amovible qui vous donne la possibilité d’utiliser le grand bac comme un seul espace ou de le diviser en deux pour avoir 2 compartiments indépendants. La technologie Dual Zone vous permet d’ailleurs de cuire une préparation différente dans chaque partie alors que la fonction SYNC vous permet de synchroniser la fin de cuisson pour qu’elles se terminent en même temps.

Enfin, le Ninja Foodi FLEX ne se contente pas que de frire sans huile puisqu'il est doté de 7 programmes de cuisson. En plus de la fonction Air Fry, vous pouvez choisir les modes Max Crisp, Roast, Bake, Reheat, Dehydrate et Prove. Vous avez aussi la possibilité de choisir une température entre 40 à 240 °C pour vos préparations salées et sucrées.