Cyber Monday Ninja Foodi FLEX de 10,4 L : vite, ce airfryer XXL 7-en-1 passe à moitié prix mais aujourd’hui seulement !

Le Black Friday se termine et, pour cette dernière journée, Ninja va encore plus loin dans ses promotions ! À l’occasion du Cyber Monday, le airfryer Foodi FLEX de 10,4 L atteint un prix bas record. Normalement en vente à 269,99 €, il passe à seulement 149,59 € avec le code CYBERNINJA, mais uniquement pour quelques heures. C’est une excellente affaire !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Black Friday est la période préférée des amateurs de bons plans. Durant ces quelques jours, de nombreuses marques bradent leurs produits. Mais toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin. Pour cette dernière journée des folles promotions, Ninja va encore plus loin.

Avec le Cyber Monday, le prix du Ninja Foodi FLEX de 10,4 L continue de baisser. Il est actuellement affiché à 169,99 € au lieu 269,99 € mais ça n’est pas tout ! Avec le code CYBERNINJA valable aujourd’hui seulement sur le site du géant américain, son prix chute à 149,59 € ! Ce code vous permet d’obtenir 12% de réduction supplémentaire dès 150 € d'achat sur de nombreux produits de la marque. Mais ne perdez pas de temps, demain ça sera trop tard !

Avec sa capacité XXL de 10,4 L, le Ninja Foodi Flex de 10,4 L est un airfryer idéal pour cuisiner pour toute la famille. Il est puissant, complet et enfin abordable.

Pour la fin du Black Friday, Ninja sacrifie son airfryer Foodi Flex de 10,4 L !

Les airfryers ont réussi à révolutionner notre manière de cuisiner en se positionnant comme une alternative plus saine que les friteuses à huile et plus gourmande qu’un simple four électrique. En effet, grâce à une circulation optimale de l’air à 360°C, les aliments sont croustillants à l’extérieur tout en restant bien moelleux à l’intérieur. Cuisiner plus simplement tout en gagnant du temps n’a jamais été aussi simple.

Vous cherchez un modèle avec une grande capacité ? Le Ninja Foodi Flex 7-en-1 profite d’un volume de 10,4 L. Il a été pensé pour les familles ou pour les amateurs de batch cooking. Vous pouvez ainsi préparer les repas pour des groupes allant jusqu’à 8 convives.

Ce modèle profite d’un grand compartiment de cuisson qui peut être divisé en deux à l’aide d’un séparateur amovible. Grâce à la technologie Dual Zone, vous pouvez préparer deux plats en même temps, à différentes températures. Et avec la fonction SYNC, vous avez la possibilité de synchroniser les temps de cuisson pour que vos préparations se finissent en même temps.

Enfin, le Ninja Foodi FLEX embarque 7 modes de cuisson, à savoir Air Fry, Max Crisp, Roast, Bake, Reheat, Dehydrate et Prove. Vous pouvez aussi personnaliser la température de 40 à 240 °C.