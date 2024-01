La nouvelle Ayaneo Next Lite emprunte l’une des meilleures fonctionnalités du Steam Deck

Ayaneo, la société connue pour ses nombreux PC de jeu portables, vient d'annoncer son dernier produit : la Next Lite. Il s’agit d’une nouvelle console de jeu portable, mais surtout la première à fonctionner sur SteamOS.

Ces derniers mois, les amateurs de consoles portables ont été gâtés. Après la ROG Ally, la Lenovo Legion Go, le nouveau Steam Deck OLED ou encore la récente MSI Claw, c’est désormais au tour d’Ayaneo de lancer un nouvel appareil : le Next Lite.

Cette nouvelle console a la particularité d’être la première, en dehors du Steam Deck, à utiliser SteamOS comme système d’exploitation. Ayaneo déclare également qu'il offrira un “rapport coût-efficacité exceptionnel” pour aider à “abaisser la barrière d'entrée”, ce qui laisse entendre qu'Ayaneo pourrait viser à s'attaquer à ses rivaux avec un prix compétitif.

La Ayaneo Next Lite se veut plus abordable que la concurrence

La société indique que sa nouvelle console de poche fonctionnant sous SteamOS “hérite du langage de conception Explore et des poignées ergonomiques NEXT Grip”. Elle dispose également d'un écran de 7 pouces avec une définition de 800p, d'une batterie avec grande capacité de 47Wh, d'un joystick à détection Hall et de moteurs linéaires sur l'axe X. Bien que les autres spécifications matérielles ne soient pas mentionnées, nous imaginons que ce nouvel appareil utilise un processeur AMD Ryzen, comme d'autres consoles Ayaneo de la société l'ont fait par le passé.

Les fans des produits Ayaneo reconnaîtront peut-être les spécifications techniques d'un autre modèle et il se trouve que l'actuel Next Pro a la même taille d'écran IPS et de batterie. Ce dernier est propulsé par un AMD Ryzen 7 5825U, qui a deux ans maintenant. Espérons que le Next Lite sera équipé d’une puce plus récente, comme la Ryzen 7 7840U (utilisée dans l'Ayaneo Air 1S) ou même le tout dernier Ryzen 7 8840U.

En plus de ses caractéristiques techniques, la Next Lite sera disponible en plusieurs couleurs. Comme tous les produits d'Ayaneo, la Next Lite sera financée par le crowdsourcing, il n'y a donc aucune garantie qu'elle sera commercialisée, même si les précédents financements participatifs ont été un véritable succès. Les prix et les informations de lancement ne sont donc pas encore connus, mais AYANEO déclare que le NEXT LITE sera un appareil portable économique conçu comme une option d'entrée de gamme pour les jeux sur PC.