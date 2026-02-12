Vous pensiez qu’il était impossible d’avoir des jeux 3D sur Game Boy Color ? Pas pour ce développeur, apparemment

Le développeur et modder Danny Spencer s'est lancé dans un projet un peu fou : rendre la Game Boy Color capable d'afficher des modèles 3D. Si l'on vous en parle, c'est bien évidemment qu'il y est parvenu.

game boy color 3D

Tout le monde se mettra d'accord pour dire que la Game Boy Color est une console formidable. Pas seulement parce que sa ludothèque ne contient (presque) que des classiques ou parce qu'il s'avère que bon nombre d'entre nous avaient 5 ans quand ils ont mis la main dessus, mais aussi parce qu'elle est surprenamment versatile. Vous voulez transformer sa caméra en webcam pour votre PC ? C'est possible. Vous voulez afficher des assets en 3D en pixel art ? C'est tout aussi possible.

On doit cette dernière découverte au développeur Danny Spencer, qui n'était visiblement pas satisfait des limitations techniques de la console. Aussi lui est venue l'idée de créer des modèles 3D que celle-ci serait capable d'afficher. Et contre toute attente, cela a fonctionné. Qui a dit que vous deviez vous contenter de ridicules jeux en 2D tout droit sortis du siècle dernier ?

Sur le même sujet — Game Boy : ne jetez pas vos vieilles cartouches, votre PC peut les faire tourner grâce à cet accessoire

Des jeux en 3D sur Game Boy Color, c'est (théoriquement) possible

Il faut bien souligner que, bien que l'on puisse le soupçonner en visionnant la vidéo du projet, il ne s'agit pas d'un artifice, mais bien de modèles 3D rendus en temps réel par la console. Pour cet exercice, Danny Spencer a modélisé deux assets : une théière ainsi qu'une Game Boy Color (pourquoi se priver d'être méta, après tout). Une fois chose faite, il a exporté les normal maps des assets, c'est-à-dire les images contenant les coordonnées X, Y et Z de ces derniers, avant de les encoder en tant que données pour une ROM.

Il a ainsi obtenu des données vectorielles qu'il a converti en données sphériques, grâce à des calculs savants bien compliqués. Il ne restait plus qu'à laisser la GameBoy Color le temps de calculer le rendu des assets, ce qui a visiblement pris un certain temps — on reste, après tout, sur une console relativement ancienne — et nous voilà avec une animation 3D d'une théière et d'une console tournant sur elle-même. De là à créer des jeux 3D entiers reposant sur ce principe, il y a bien sûr un certain gap à franchir, mais tout de même.


