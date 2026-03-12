Steam Machine : Valve annonce les performances à atteindre pour que les jeux soient considérés compatibles

Comme pour le Steam Deck, Valve va lancer un programme de vérification de compatibilité des jeux pour sa Steam Machine.

steam machine
Crédit : Valve

La Game Developer Conference (GDC) 2026 bat son plein et les annonces gaming s'enchaînent. C'est au tour de Valve de prendre la parole en évoquant la Steam Machine, sa future console de salon capable de faire tourner sa bibliothèque de jeux Steam. On ne sait toujours pas quand cette Steam Machine sortira (un lancement en 2026 a toutefois été confirmé récemment), mais on en apprend plus sur la gestion de la compatibilité des titres par Valve.

L'entreprise va lancer un programme Steam Machine Verified, comme il en existe déjà pour le Steam Deck. Son objectif est de guider les joueurs sur les performances qu'ils peuvent attendre d'un jeu sur la Steam Machine. En fait, une bonne partie du travail est déjà réalisée. La Steam Machine étant environ 6 fois plus puissante qu'un Steam Deck, tous les jeux Steam Deck Verified seront automatiquement Steam Machine Verified, ce qui fait déjà un sacré paquet de titres.

Le Steam Deck comme référence de compatibilité des jeux pour la Steam Machine

Dans le cas des jeux Steam Deck Playable (jouables) seulement, ils passeront vérifiés Steam Machine si le problème vient de la lisibilité causée par l'écran portable ou d'un défaut de définition d'image. Pour d'autres raisons, comme les contrôles, le jeu reste Steam Machine Playable.

steam machine verified
Crédit : Valve

Si un titre est Steam Deck Unsupported (incompatible) à cause de SteamOS, il le sera toujours sur la Steam Machine, qui tourne aussi sur ce système. Par contre, si ce sont les performances qui sont en cause, alors des tests détermineront si le jeu peut être validé comme Steam Machine Playable, voire Verified. La capture ci-dessus, partagée par VideoCardz et provenant d'une présentation de Valve, donnent tous les détails. Un jeu doit atteindre les 30 images par seconde en définition 1080p pour obtenir la certification Steam Deck Verified.

Le 1 080p à 30 fps est bien sûr le minimum requis et de nombreux jeux iront au-delà. Grâce à l'aide de la technologie FSR, Valve assure que la Steam Machine sera capable de faire tourner la plupart des jeux en 4K à 60 fps, et avec ray tracing activé pour certains jeux.


