Pour ce dirigeant d’Apple, l’iPhone existera encore dans un demi-siècle

L'iPhone va-t-il disparaître ? Pas de sitôt, selon Apple. Greg Joswiak, directeur marketing de la firme, affirme que le smartphone sera toujours là dans 50 ans. Il contredit pourtant directement les propos d'un autre cadre de la marque.

Depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, la question de l'avenir du smartphone revient régulièrement. Certains spécialistes estiment que les lunettes connectées pourraient un jour remplacer le téléphone. La firme de Cupertino elle-même entretient le doute. Eddy Cue, vice-président senior d'Apple, avait déclaré l'an dernier qu'on n'aurait peut-être plus besoin d'iPhone dans dix ans. Selon lui, l'IA représente un tournant technologique capable de faire émerger de nouveaux appareils et de nouveaux entrants sur le marché. Notre test de l'iPhone 17 Pro Max montrait pourtant à quel point le constructeur investit massivement dans son smartphone phare, sans ralentir.

Dans ce contexte, les propos de Greg Joswiak sonnent comme un désaveu. Le directeur marketing d'Apple a affirmé chez Wired qu'il était difficile d'imaginer un monde sans iPhone dans 50 ans. Pour lui, l'IA n'a rien d'incompatible avec le smartphone. iOS 27, la prochaine mise à jour majeure de la firme, va dans ce sens. Elle promet un Siri entièrement repensé, dopé à l'IA de Google, une mémoire contextuelle avancée et une intégration plus profonde dans l'ensemble du système.

Greg Joswiak affirme que l'iPhone sera toujours là dans 50 ans malgré l'essor de l'IA

Selon Greg Joswiak, l'iPhone jouera un rôle central dans l'écosystème de la marque, quelle que soit la technologie dominante. Il a été catégorique, l'iPhone ne disparaîtra pas. Tim Cook, le PDG d'Apple, a ajouté qu'aucune IA ne dirigera jamais la firme. Interrogé sur ce scénario à l'horizon de 50 ans, il a répondu par la négative sans hésiter. Pour ce dernier, la direction d'Apple restera humaine, et il n'y a aucune ambiguïté là-dessus.

Ces déclarations interviennent alors que la firme traverse une période charnière. Apple multiplie les investissements dans l'IA tout en cherchant à rassurer sur la pérennité de ses produits. Greg Joswiak et Tim Cook envoient un message commun. L'iPhone reste le centre de gravité de la marque, et rien ne devrait changer cela dans les décennies à venir. La question de son remplacement semble, pour l'instant, définitivement close côté Cupertino.