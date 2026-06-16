L’iPhone 18 va avoir droit à un gros boost en RAM, faut-il s’attendre à une explosion des prix ?

Un nouveau rapport vient confirmer une rumeur qui circule déjà depuis plusieurs mois : celle selon laquelle l'iPhone 19 standard verra sa RAM grimper à 12 Go. Un boost que le smartphone doit à l'arrivée en force d'Apple Intelligence. De quoi s'inquiéter pour son prix, en pleine crise de la mémoire.

apple iphone 17 pro max test
Crédits : Phonandroid

La sortie de l'iPhone 18 approche tout doucement et, avec elle, une petite révolution dans l'écosystème Apple. Le smartphone marquera en effet l'arrivée en trombe de la firme dans le domaine de l'IA, avec sa nouvelle version de Siri et sa technologie Apple Intelligence. Preuve en est, la firme a passé une partie significative de sa keynote d'ouverture à la WWDC 2026 à vanter les mérites des fonctionnalités IA à venir sur la prochaine génération d'iPhone.

Comme nous l'a brutalement la crise actuelle de la mémoire, l'intelligence artificielle nécessite une certaine quantité de RAM pour fonctionner. Apple a par ailleurs précisé lors de sa conférence que son iPhone Air et iPhone 17 Pro pourront profiter de son IA — mais pas l'iPhone 17 standard. Et pour cause, ce dernier n'embarque que 8 Go de RAM, contre 12 pour les autres modèles mentionnés. Alors, qu'en sera-t-il de l'iPhone 18 de base ?

Sur le même sujet — L’iPhone 18 Pro corrigerait enfin l’injustice que subissaient les Européens depuis des années

L'iPhone 18 devrait embarquer plus de RAM pour faire tourner l'IA d'Apple

Si vous suivez de près l'actualité de l'iPhone 18,  vous avez sans doute déjà entendu parler de la rumeur qui veut que le modèle de base verrait sa quantité de RAM grimper à 12 Go, soit une augmentation de 50 % par rapport à la génération précédente. Il semblerait que cette rumeur ait vu juste. En effet, un nouveau rapport de DigiTimes est venu corroborer cette affirmation aujourd'hui. Le média confirme que l'iPhone 18 standard embarquera 12 Go de RAM, précisément pour qu'il soit en capacité de faire tourner Apple Intelligence.

A priori, si l'iPhone 18 vous fait de l'œil, lire cette information vous fait un peu transpirer. Dans le contexte actuel, plus de RAM veut généralement dire prix beaucoup plus élevé, dans la mesure où les prix augmentent même lorsque la quantité de mémoire reste la même. Pour ne rien arranger, une récente rumeur prétend elle aussi que le prix de l'iPhone 18 Pro sera revu à la hausse par rapport à son prédécesseur. Alors faut-il s'attendre au pire ? Pas selon Digitimes, en tout cas, qui affirme qu'Apple prévoit d'absorber elle-même l'augmentation des coûts de production. On attend de voir.


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