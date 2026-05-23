Google Wallet se refait une beauté : voilà comment l’application va simplifier tous les paiements

Google Wallet fait peau neuve. Les utilisateurs Android vont en effet bénéficier d’une application simplifiée, accompagnée par des méthodes d’authentification et de paiement nettement plus simples qu’auparavant.

Vos paiements en ligne deviennent plus simples que jamais. C’est en tout cas l’objectif que semble viser le géant du numérique, qui n’en finit plus d’optimiser Google Wallet. Dans ce cadre, l’entreprise a notamment grandement facilité l’ajout d’une carte bancaire dans son application de paiement en ligne. Mieux encore : cette fonctionnalité inédite pourrait bien vous faire oublier votre application bancaire, rien que ça. Et ce n’est que le début.

En effet, Google veut simplifier toujours plus vos achats sur internet grâce à une nouvelle fonctionnalité, baptisée Cross-device Payment Verification. Grâce à celle-ci, fini les codes reçus par SMS : votre téléphone Android se transforme en une clé de sécurité à part entière.

Google Wallet va vous simplifier la vie

Lorsque vous effectuez un achat en ligne sur votre ordinateur, vous recevez une notification sur votre smartphone Android. Il vous suffit ensuite de déverrouiller votre téléphone pour approuver le paiement. Il est également possible de scanner un simple QR code qui s’affiche sur la page d’achat. Et, bonne nouvelle, Google affirme que cette méthode d’authentification répond aux normes européennes.

Mais Google ne se contente pas de faciliter vos achats en ligne. En effet, l’entreprise a également complètement refondu l’interface de Google Wallet. L’application devient nettement plus lisible et ergonomique, avec un accès rapide aux cartes favorites. Par ailleurs, il devient possible de facilement retrouver d’anciens documents, tels que des reçus ou des factures, grâce à l’option « Voir plus » de Google Wallet.

D’ailleurs, plus besoin de fouiller dans vos mails pendant des heures pour retrouver des preuves de paiement et autres reçus d’achat. En effet, Google permet désormais aux boutiques de vous faire directement parvenir ces documents dans Google Wallet. Par ailleurs, Google Wallet va vous permettre de retrouver vos cartes encore plus rapidement grâce à ce raccourci bien pratique.

Mais ce n’est pas tout. En effet, les voyageurs vont adorer cette nouvelle fonctionnalité indispensable de Google Wallet. L’application facilite notamment la consultation des cartes d’embarquement, qui peuvent désormais s’afficher en plein écran sur votre smartphone Android. La refonte de Google Wallet est en cours de déploiement et devrait bientôt débarquer sur votre téléphone.

Source : Google