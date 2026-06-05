Google vient d’achever en silence la plus grosse refonte visuelle de ses applis

Google vient de boucler le plus gros bouleversement visuel jamais imposé à ses applications. Toutes ses icônes mobiles changent radicalement d'apparence. Le déploiement complet s'achève enfin sur Android.

Les applications mobiles évoluent sans cesse, mais leur apparence reste souvent figée pendant des années. Une simple icône suffit pourtant à identifier un service en un clin d'œil. Google l'a bien compris et travaille depuis plusieurs mois sur une refonte de son identité visuelle. La firme de Mountain View avait dévoilé le nouveau look de ses icônes au printemps. Ce relooking répondait à une critique récurrente. Beaucoup d'utilisateurs confondaient des applications trop semblables entre elles, faute de formes et de couleurs assez distinctes.

Google avait ensuite lancé son grand déploiement progressif sur Gmail, Drive et Agenda. Ces applications et bien d'autres ont peu à peu adopté de nouvelles vignettes colorées. La transition s'est faite étape par étape, d'abord sur ordinateur, puis sur mobile. Tous les utilisateurs n'avaient pas encore reçu les nouveaux visuels selon leur plateforme. Le rythme variait fortement d'un service à l'autre.

Google achève la refonte de ses icônes Workspace sur Android avec un léger dégradé

Le déploiement des nouvelles icônes Google est désormais terminé sur Android. La marque a confirmé cette finalisation après plusieurs semaines de mise à jour échelonnée. Le changement avait débuté sur le web le 18 mai, la veille de la conférence I/O 2026. Les versions iOS avaient suivi jusqu'au 26 mai. Sur Android, Gmail était la dernière application à manquer à l'appel. Le service de messagerie conserve sa forme habituelle mais gagne en rouge pour rester bien visible.

Onze applications profitent de ce nouveau style sur mobile. On retrouve Gmail, Agenda, Tasks, Chat, Meet, Drive, Docs, Slides, Sheets, Keep et Voice. Chaque vignette adopte désormais une forme unique pour mieux se démarquer dans le tiroir d'applications. Les couleurs évoluent aussi, avec un léger dégradé censé refléter l'ère Gemini. Drive conserve trois teintes distinctes, tandis que la plupart des autres misent sur une couleur principale. Le géant de la recherche souhaite donner à chaque service une identité plus reconnaissable sur l'écran. Ces vignettes rejoignent celles déjà revues pour Maps, Photos, Gemini ou encore Wallet.