Apple change tout pour Siri : l’assistant de l’iPhone va être basé sur Google Gemini

Siri va-t-elle enfin devenir plus intelligente ? Apple et Google ont conclu un accord pour que l'assistant de l'iPhone exploite les capacités de l'IA Gemini, qui a fait ses preuves sur Android et au-delà.

C'est dans l'air depuis des mois, c'est désormais officiel. Apple et Google annoncent un accord de collaboration pluriannuel “visant à développer la prochaine génération de modèles Apple Foundation, basés sur les modèles Gemini et la technologie cloud de Google”. Autrement dit, Siri, l'assistant intégré dans les iPhone, va désormais être alimenté par Gemini, la solution IA de Google.

“Ces modèles alimenteront les futures fonctionnalités d'Apple Intelligence, notamment une version plus personnalisée de Siri, disponible dès cette année”, apprend-on. En retard sur la concurrence sur le terrain de l'IA, la marque à la pomme accepte donc de pactiser avec l'ennemi pour enfin améliorer les performances de son assistant vocal et de ses fonctions basées sur l'IA. Cela permettra aux iPhone de rattraper les smartphones Android dans ce domaine, au prix, on l'imagine, d'un très juteux pactole pour Google.

Apple Intelligence sera basé sur Gemini, Siri va en profiter

“Après une évaluation approfondie, Apple a conclu que la technologie d'intelligence artificielle de Google offrait la base la plus performante pour les modèles Apple Foundation et se réjouit des nouvelles expériences innovantes qu'elle permettra aux utilisateurs d'Apple”, a communiqué Google. Il a longtemps existé des rumeurs d'un partenariat d'Apple avec Perplexity ou Mistral, voire d'une acquisition de l'une de ces sociétés spécialisées dans l'IA. Finalement, la firme s'est tournée vers Google et Gemini.

Apple ayant une réputation à tenir en matière de sécurité et de confidentialité des données, l'un des enjeux était de trouver un moyen de préserver les informations des utilisateurs lors de l'usage d'Apple Intelligence et de Siri. “Apple Intelligence continuera de fonctionner sur les appareils Apple et sur le cloud privé, tout en préservant les normes de confidentialité de pointe d'Apple”, nous assure-t-on.

Le nouveau Siri est attendu avec la mise à jour iOS 26.4, dont la version bêta devrait être rendue disponible en février, pour une sortie de la version stable au mois de mars.