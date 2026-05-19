Honor se moque du Trump Mobile, “un téléphone chinois” loin d’être premium

Vidéo promotionnelle générée par IA, design et fiche technique de smartphone d'entrée de gamme pour un prix élevé, et maintenant moqueries de Honor, le T1 Phone de Trump Mobile est une catastrophe de bout en bout.

Trump Mobile accélère la communication autour du T1 Phone, invitant les consommateurs à précommander ce smartphone au design à la fois tape-à-l'œil et bien vieillot. Entre son esthétique douteuse, son design indigne d'un appareil de 2026 et sa fiche technique loin d'être impressionnante, il ne s'agit clairement pas d'un produit très intéressant pour le grand public. La marque Honor en a profité pour se moquer du mobile.

“Si vous êtes à la recherche d’un téléphone doré fabriqué en Chine, ne pourrions-nous pas vous suggérer quelque chose d’un peu plus… premium ?”, a répondu le constructeur à une publication de Trump Mobile sur X (Twitter). Il joint un visuel montrant son Magic8 Pro dans le coloris Sunrise Gold, celui-là même que nous avions testé en début d'année. Nous avions d'ailleurs été convaincus par ce smartphone et avions apprécié les reflets dorés au niveau du panneau arrière.

Le T1 Phone de Trump Mobile ressemble de plus en plus à une arnaque

Le message d'Honor est d'autant plus amusant que l'entreprise souligne bien qu'il s'agit d'un appareil fabriqué en Chine, alors qu'il arbore le drapeau des États-Unis à l'arrière et que Donald Trump avait dans un premier temps annoncé qu'il serait produit localement. Donald Trump a aussi obligé bien des multinationales à délocaliser leur production hors de Chine pour éviter taxes, frais de douane, voire sanctions administratives. Les règles semblent par contre différentes quand il s'agit de ses propres intérêts.

Honor n'est pas le seul à critiquer ouvertement ce T1 Phone. Une note de contexte sur X précise que la vidéo de présentation du smartphone est générée par IA. On peut d'ailleurs remarquer que le drapeau des États-Unis passe de 11 à 9 bandes à un moment. Les caractéristiques techniques de l'appareil font penser qu'il s'agit en fait d'un T-Mobile REVVL 7 Pro 5G rebrandé. Ce mobile est sorti en 2024 (expliquant que le T1 Phone soit annoncé sous Android 15 seulement, la version d'il y a deux ans) et est vendu aujourd'hui autour des 150 $. Le smartphone de Trump Mobile est quant à lui affiché à 499 $.