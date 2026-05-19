Alléluia, Samsung va enfin augmenter la capacité de la batterie pour son Galaxy S27 Ultra

Le Galaxy S27 Ultra serait équipé d'une batterie à plus forte capacité, une première sur ce modèle depuis des années. Samsung parviendrait tout de même à réduire le poids du smartphone.

Depuis l'apparition du modèle Galaxy S Ultra dans le catalogue de Samsung, celui-ci a toujours hérité d'une batterie d'une capacité de 5 000 mAh, qui n'a jamais évolué malgré le passage des années et l'augmentation de la capacité des accumulateurs chez les marques concurrentes. Après une longue attente, Samsung pourrait finalement équiper le Galaxy S27 Ultra d'une batterie plus généreuse, rapporte le leaker yeux1122. Il évoque “une augmentation significative de la capacité de la batterie”, sans donner de chiffres.

On peut interpréter ce que serait une “augmentation significative” de plusieurs manières, mais on peut tabler sur une hausse à au moins 5 500 mAh, voire plus. On sait que la technologie des batteries en silicium-carbone permet d'améliorer sensiblement la densité énergétique des cellules, et donc d'augmenter leur capacité sans jouer sur leur taille. Des smartphones chez Oppo, Xiaomi ou OnePlus en bénéficient déjà. Une précédente source avait déjà prétendu que les Galaxy S27 pourraient être les premiers smartphones de Samsung embarquant des batteries en silicium-carbone.

Galaxy S27 Pro : la réponse à l'iPhone 17/18 Pro ?

Le Galaxy S27 Ultra serait plus léger et aussi épais que le Galaxy S26 Ultra, précise yeux1122, ce qui pointerait effectivement vers l'usage du silicium-carbone. Pour le reste, Samsung pourrait modifier l'emplacement des caméras à l'arrière, et ne devrait pas intégrer de nouvel écran pour limiter les coûts, alors même que l’iPhone 18 Pro aurait un nouvel affichage LTPO+ fourni par… Samsung.

Le leaker partage aussi des informations sur le Galaxy S27 Pro, le nouveau modèle attendu. Il disposerait d'un écran d'environ 6,4 pouces, ce qui le classe dans la catégorie des mobiles compacts, comme le Galaxy S27 standard. Mais le S27 Pro jouirait de caractéristiques supérieures, et viendrait concurrencer l'iPhone 17 Pro et le Pixel 10 Pro (ainsi que leur successeur) sur le terrain des smartphones performants, mais avec une taille d'écran réduite.

Le Galaxy S27 Pro aurait une batterie à plus forte capacité que le Galaxy S27, serait plus fin (relique du S25 Edge ?) et aurait droit à des capteurs photo de meilleure facture.