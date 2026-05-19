Elon Musk a perdu son procès face à OpenAI à cause d’un argument imparable

Elon Musk voulait 134 milliards de dollars et la tête de Sam Altman. Un jury fédéral vient de lui refuser les deux en quelques heures seulement. L'argument avancé était imparable et personne ne l'avait anticipé.

L'intelligence artificielle est devenue le terrain de toutes les batailles. Les géants du secteur s'affrontent sur le plan technologique, mais aussi devant les tribunaux. OpenAI occupe le centre de ces rivalités depuis plusieurs années. La firme de Sam Altman s'est imposée comme le principal acteur mondial de l'IA, avec l'ambition de rendre cette technologie accessible à tous. Cela lui vaut autant d'admirateurs que d'adversaires déclarés.

Parmi ces adversaires, Elon Musk est le plus médiatique. Le fondateur de Tesla et de xAI a co-fondé OpenAI avec Sam Altman, son actuel PDG, en 2015. Il a quitté le conseil d'administration trois ans plus tard. Depuis, le milliardaire n'a cessé d'accuser la société d'avoir trahi sa mission fondatrice. Il avait fini par porter l'affaire en justice, reprochant à la firme d'avoir abandonné sa vocation à but non lucratif au profit de Microsoft. Le procès s'est ouvert fin avril 2026 aux États-Unis.

Le jury rejette en quelques heures la plainte d'Elon Musk contre OpenAI pour cause de prescription

Le verdict est tombé le 18 mai 2026. Selon la CNBC, le jury fédéral a rejeté à l'unanimité toutes les accusations d'Elon Musk après quelques heures de délibération seulement. La raison est simple. Le milliardaire a attendu trop longtemps avant de déposer sa plainte. La prescription a mis fin au procès sans que le fond de l'affaire ne soit examiné. Ce mécanisme juridique fixe un délai maximum pour engager des poursuites.

Elon Musk réclamait jusqu'à 134 milliards de dollars, soit environ 120 milliards d'euros, de dommages et intérêts. Le milliardaire exigeait aussi le départ de Sam Altman, qu'il accusait d'avoir détourné OpenAI de ses objectifs initiaux. La plainte visait également Microsoft, et ses 13 milliards de dollars, soit environ 11,7 milliards d'euros, investis dans la société entre 2019 et 2023. Ce volet a lui aussi été rejeté pour les mêmes raisons.

La réaction d'OpenAI a été immédiate. L'avocat principal de la société a qualifié ce procès de tentative hypocrite de saboter un concurrent. Pour Elon Musk, ce revers clôt plusieurs années de bataille judiciaire sans aucune victoire. Le fondateur de xAI reste libre d'engager de nouvelles poursuites, mais la crédibilité de sa démarche en sort clairement fragilisée.