Poco Pad M1 : la tablette de Xiaomi passe à 158 € en cumulant ces 2 offres, c’est un prix sacrifié !

Normalement en vente à 301 €, la Poco Pad M1 chute à 158 € seulement en cumulant la promotion en cours avec le code PHDFR20. Mais attention, les stocks fondent à toute vitesse !

Poco Pad M1

Vous cherchez une tablette adaptée pour un usage multimédia ? La Poco Pad M1 a l’avantage d’avoir un grand écran de 12,1 pouces, une résolution 2,5 K (2560 × 1600 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. C’est le modèle parfait pour regarder des vidéos détaillées, avec des images claires et fluides.

Normalement en vente à 301 €, cette tablette est affichée à seulement 178,46 € sur AliExpress. C’est déjà un super prix, mais ça n’est pas tout ! En ajoutant le code PHDFR20 dans le panier, vous avez 20 € de réduction supplémentaire, ce qui faut chuter ton prix à 158,46 € seulement.C’est une affaire !

Xiaomi Poco Pad M1 : la atteint son prix le plus bas, vite !

Sortie il y a quelques mois seulement, la Poco Pad M1 est une tablette pas chère qui ne manque pas d’atouts, à commencer son bel écran tactile de 12,1 pouces. Grâce à sa résolution 2,5 K (2560 × 1600 pixels) et son taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, vous pouvez profiter d’images nettes, contrastées et lumineuses. C’est un modèle parfaitement adapté pour regarder un film ou une série dans de bonnes conditions, d’autant plus qu’il embarque quatre haut-parleurs stéréo compatible Dolby Atmos pour un rendu puissant et immersif.

Côté performances, malgré son petit prix, la Poco Pad M1 tient la route. Elle est équipée de la puissante puce Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 associée à 8 Go de RAM et profite d’un espace de stockage de 256 Go (extensible jusqu’à 2 To via un port microSD).

La partie photo est également à la hauteur avec un capteur de 8 MP à l’avant et à l’arrière. Et enfin, avec sa grosse batterie de 12 000 mAh, l’autonomie est un gros point fort de la Poco Pad M1.


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