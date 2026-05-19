Gmail, Drive, Meet, Agenda : découvrez les nouvelles icônes des applications Google

Google commence à déployer les nouvelles icônes de bon nombre de ses applications, parmi lesquelles Gmail, Drive, Meet, Agenda, Notes Keep, Docs ou encore Sheets. On vous montre à quoi elles ressemblent.

Il y a quelque temps, Google a adopté une nouvelle identité visuelle, provoquant le changement des icônes de deux de ses applications mobiles majeures : Maps et Photos. C'est désormais au reste de son écosystème de se mettre à la page. Gmail, Drive, Meet, Agenda, Notes Keep, Docs, Sheets, Slides, Google Chat, Vids, Tasks, toutes ces apps vont changer d'icône. En fait, le déploiement des nouvelles versions a déjà débuté.

Les nouvelles icônes ne sont pas encore disponibles partout, mais elles peuvent déjà être observées dans plusieurs espaces des services Google. Sur la version bureau de Chrome par exemple, vous pouvez ouvrir un nouvel onglet et cliquer sur l'icône Applications Google en haut à droite (en forme de grille d'applications). Vous retrouvez alors la liste de toutes les applis Google, en commençant par celles que vous avez choisies comme favorites. Ici, l'icône des applications a bien été actualisée.

Les applications Google changent d'icône

Vous pouvez voir dans la capture ci-dessous les icônes de plusieurs d'entre elles. Elles font la part belle au dégradé, alors que Google ne proposait jusqu'ici pas de transition de couleurs : on passait de l'une à l'autre de manière abrupte. Un halo lumineux semble également s'en dégager, donnant un effet de style qui plaira ou non aux utilisateurs. Si pour certaines, le changement n'est pas si brutal, il faudra du temps pour s'habituer à d'autres. On pense par exemple à celle de Drive, qui a bien évolué, misant sur plus d'arrondis et supprimant la couleur rouge, qui était minoritaire.

La plupart des icônes perdent une ou plusieurs couleurs. Gmail est épargné, mais le rouge y devient prédominant et le bleu bascule de gauche à droite. Google Docs, Sheets et Slides conservent leur code couleur, mais le design devient très différent. L'icône de Sheets et Slides passe au format paysage, plus cohérent avec l'expérience proposée par ces applications.