Gmail, Drive, Meet, Agenda : découvrez les nouvelles icônes des applications Google

Google commence à déployer les nouvelles icônes de bon nombre de ses applications, parmi lesquelles Gmail, Drive, Meet, Agenda, Notes Keep, Docs ou encore Sheets. On vous montre à quoi elles ressemblent.

Gmail
Crédits : 123RF

Il y a quelque temps, Google a adopté une nouvelle identité visuelle, provoquant le changement des icônes de deux de ses applications mobiles majeures : Maps et Photos. C'est désormais au reste de son écosystème de se mettre à la page. Gmail, Drive, Meet, Agenda, Notes Keep, Docs, Sheets, Slides, Google Chat, Vids, Tasks, toutes ces apps vont changer d'icône. En fait, le déploiement des nouvelles versions a déjà débuté.

Les nouvelles icônes ne sont pas encore disponibles partout, mais elles peuvent déjà être observées dans plusieurs espaces des services Google. Sur la version bureau de Chrome par exemple, vous pouvez ouvrir un nouvel onglet et cliquer sur l'icône Applications Google en haut à droite (en forme de grille d'applications). Vous retrouvez alors la liste de toutes les applis Google, en commençant par celles que vous avez choisies comme favorites. Ici, l'icône des applications a bien été actualisée.

Les applications Google changent d'icône

Vous pouvez voir dans la capture ci-dessous les icônes de plusieurs d'entre elles. Elles font la part belle au dégradé, alors que Google ne proposait jusqu'ici pas de transition de couleurs : on passait de l'une à l'autre de manière abrupte. Un halo lumineux semble également s'en dégager, donnant un effet de style qui plaira ou non aux utilisateurs. Si pour certaines, le changement n'est pas si brutal, il faudra du temps pour s'habituer à d'autres. On pense par exemple à celle de Drive, qui a bien évolué, misant sur plus d'arrondis et supprimant la couleur rouge, qui était minoritaire.

icônes Google
Crédit : Phonandroid

La plupart des icônes perdent une ou plusieurs couleurs. Gmail est épargné, mais le rouge y devient prédominant et le bleu bascule de gauche à droite. Google Docs, Sheets et Slides conservent leur code couleur, mais le design devient très différent. L'icône de Sheets et Slides passe au format paysage, plus cohérent avec l'expérience proposée par ces applications.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

AliExpress enflamme le printemps : jusqu’à 60% de réduction, mais ça ne va pas durer

AliExpress accélère ses offres de printemps. Les Économies ensoleillées cassent les prix jusqu’à 60% sur la tech. Smartphones, tablettes, objets connectés, informatique… Voici les meilleures affaires à saisir avant la…

Le prix du PlayStation Plus augmente, voici les nouveaux tarifs

Sony annonce une hausse de prix pour son service PlayStation Plus. Après l’augmentation du tarif des PS5 et PS5 Pro, jouer dans l’écosystème PS devient très coûteux. Début avril, Sony…

Cette MG à zéro étoile aux crash-tests vient de prendre feu garée dans un parking

Une MG5 a pris feu dans la nuit, garée et inoccupée, sans faire de victime. Pour un modèle qui traîne déjà l’un des pires bilans sécurité du marché, l’incident est…

Google I/O 2026 : voici comment suivre en direct toutes les annonces de la conférence

Demain, mardi 19 mai 2026, se tiendra la conférence Google I/O, l’événement annuel de la firme de Mountain View consacré à ses dernières nouveautés. Pour ne rien manquer des annonces,…

Cette faille de Windows 11 ne devrait plus exister depuis 2020, pourtant elle est bien là

Un chercheur vient de publier une méthode pour infiltrer n’importe quel PC Windows 11, même entièrement mis à jour. La faille utilisée aurait dû disparaître il y a cinq ans….

Voici le design du nouveau casque premium Sony 1000X The ColleXion

Un nouveau modèle de casque audio sans fil arrive sur le segment du haut de gamme : le Sony 1000X The ColleXion. À quelques heures de son annonce officielle, nous…

Il est censé protéger votre smartphone, mais cet accessoire ruine sa batterie : voici l’astuce toute bête pour y remédier

Savez-vous qu’il existe un accessoire qui peut nuire à la santé de votre smartphone alors même que sa vocation est de le protéger ? En empêchant la bonne dissipation de…

Bon plan Xiaomi Pad 7 : la tablette passe à petit prix, mais c’est une offre à durée limitée !

Les tablettes haut de gamme avec des caractéristiques avancées sont généralement hors de prix. Mais la Xiaomi Pad 7 fait figure d’exception. Normalement en vente à 481 € dans sa version…

Le Tesla Model Y protège ses passagers grâce à cette fonction de sécurité méconnue

Tesla vient de rappeler l’existence d’une protection passive intégrée au Model Y. Discrète, elle pourrait pourtant éviter bien des accidents de la vie de tous les jours. Les sièges électriques…

Windows 11 : la personnalisation complète de la barre des tâches et du menu Démarrer est là, quelles sont les nouvelles possibilités ?

Windows 11 permet enfin de personnaliser la barre des tâches et le menu Démarrer à notre goût. Voici les nouvelles options annoncées par Microsoft. Microsoft se décide enfin à donner…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.