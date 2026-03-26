La voiture électrique pensée pour la PS5 n’aura finalement pas lieu, Sony quitte la partie

Malgré plusieurs annonces en grande pompe ces dernières années, Sony vient d'annoncer son retrait de son partenariat avec Honda, qui devait mener à la naissance de l'Afeela 1. D'après la firme japonaise, la décision aurait été catapultée par un changement de stratégie du constructeur automobile.

L'ère du gaming dans nos voitures est-elle déjà terminée avant même d'avoir véritablement commencé ? Difficile d'arriver à une autre conclusion face à la récente annonce de Sony. Pour rappel, c'est en 2022 que nous apprenions que le constructeur japonais avait signé un partenariat avec Honda. L'accord entre les deux firmes s'était alors concrétisé en un prototype de voiture électrique, baptisé Afeela 1. Le véhicule avait pour particularité d'intégrer du hardware capable de faire tourner les jeux PS5.

Depuis, les deux entreprises ont multiplié les annonces. Début 2025, les précommandes étaient ouvertes — l'occasion d'apprendre que la voiture ne faisait pas exactement dans l'entrée de gamme — tandis qu'au mois de décembre dernier, on apprenait que Sony prévoyait même d'ajouter le support pour le PlayStation Remote Play. Bref, le projet semblait suivre son cours tranquillement… jusqu'à ce que Sony annonce hier que l'Afeela 1 ne sortira jamais.

Sony ne lancera pas de voiture électrique pensée pour la PS5

Dans un communiqué de presse publié sur le site de Sony Honda Mobility, on apprend ainsi que le projet a été abandonné. “À la suite de la réévaluation par Honda de sa stratégie d'électrification automobile annoncée le 12 mars 2026, SHM ne sera pas en mesure d'utiliser certaines technologies et certains actifs qui devaient initialement être fournis par Honda lors de l'élaboration de son plan d'affaires initial”, peut-on lire.

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Pour rappel, Honda a annoncé il y a quelques jours l'annulation d'autres projets de voitures électriques, alors que le constructeur est en train de revoir toute sa pipeline de production. La transition semble particulièrement difficile pour ce dernier, et il était prévisible qu'un projet aussi avant-gardiste et risqué que l'Afeela 1 fasse partie de la charrette de départ. Pas certain que Sony retente l'aventure de sitôt après un tel échec.