La voiture électrique pensée pour la PS5 n’aura finalement pas lieu, Sony quitte la partie

Malgré plusieurs annonces en grande pompe ces dernières années, Sony vient d'annoncer son retrait de son partenariat avec Honda, qui devait mener à la naissance de l'Afeela 1. D'après la firme japonaise, la décision aurait été catapultée par un changement de stratégie du constructeur automobile.

Le tableau de bord de l'Afeela 1
Le tableau de bord de l'Afeela 1

L'ère du gaming dans nos voitures est-elle déjà terminée avant même d'avoir véritablement commencé ? Difficile d'arriver à une autre conclusion face à la récente annonce de Sony. Pour rappel, c'est en 2022 que nous apprenions que le constructeur japonais avait signé un partenariat avec Honda. L'accord entre les deux firmes s'était alors concrétisé en un prototype de voiture électrique, baptisé Afeela 1. Le véhicule avait pour particularité d'intégrer du hardware capable de faire tourner les jeux PS5.

Depuis, les deux entreprises ont multiplié les annonces. Début 2025, les précommandes étaient ouvertes — l'occasion d'apprendre que la voiture ne faisait pas exactement dans l'entrée de gamme — tandis qu'au mois de décembre dernier, on apprenait que Sony prévoyait même d'ajouter le support pour le PlayStation Remote Play. Bref, le projet semblait suivre son cours tranquillement… jusqu'à ce que Sony annonce hier que l'Afeela 1 ne sortira jamais.

Sony ne lancera pas de voiture électrique pensée pour la PS5

Dans un communiqué de presse publié sur le site de Sony Honda Mobility, on apprend ainsi que le projet a été abandonné. “À la suite de la réévaluation par Honda de sa stratégie d'électrification automobile annoncée le 12 mars 2026, SHM ne sera pas en mesure d'utiliser certaines technologies et certains actifs qui devaient initialement être fournis par Honda lors de l'élaboration de son plan d'affaires initial”, peut-on lire.

Sur le même sujet — Regardez Sony conduire sa voiture électrique avec une manette PS5, la frime absolue

Pour rappel, Honda a annoncé il y a quelques jours l'annulation d'autres projets de voitures électriques, alors que le constructeur est en train de revoir toute sa pipeline de production. La transition semble particulièrement difficile pour ce dernier, et il était prévisible qu'un projet aussi avant-gardiste et risqué que l'Afeela 1 fasse partie de la charrette de départ. Pas certain que Sony retente l'aventure de sitôt après un tel échec.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

La série Harry Potter a une fenêtre de sortie et elle s’accompagne d’une bande-annonce

Les fans de Poudlard vont pouvoir découvrir à quoi va ressembler la future série Harry Potter de HBO Max dans une première bande-annonce. Elle n’arrive pas seule puisque la période…

Switch 2 : bonne nouvelle ! Nintendo baisse le prix de ses jeux exclusifs en version dématérialisée

À part quelques exceptions, Nintendo a pour habitude de pratiquer la parité en matière de prix entre les versions physiques et dématérialisées de ses jeux. Mais bonne nouvelle pour les…

PS5 : Sony imagine une manette qui pourrait fusionner avec votre smarpthone pour offrir plus de contrôles

Dans un récent brevet, Sony détaille un produit qui, en apparence, n’est pas bien révolutionnaire : un support de smartphone sur sa manette de PS5. Mais contrairement à tous les…

Bouygues Telecom : mauvaise nouvelle, les frais de résiliation s’étendent à tous les forfaits mobiles sans engagement

L’an dernier, Bouygues Telecom a secoué le marché en devenant le premier opérateur français à facturer des frais de résiliation pour ses forfaits mobiles B&You. Cette mesure va bientôt être…

Vous pouvez générer des chansons de 3 minutes par IA avec Gemini et Lyria 3 Pro

Google lance Lyria 3 Pro, son nouveau modèle d’IA de génération de musique. Il est capable de créer des chansons de plus longue durée que les versions précédentes, et est…

Chrome sur Android est “la plateforme mobile la plus rapide pour la navigation web”, déclare Google

Les performances d’Android en matière de navigation web ont atteint des niveaux record. Les smartphones haut de gamme avec Chrome sont devenus plus rapides que les iPhone. La rapidité de…

Apple Plans va intégrer de la publicité, c’est officiel

Apple confirme ouvrir son application Plans à la publicité. Les entreprises et restaurants pourront payer pour être mis en avant par la plateforme, comme sur Google Maps. Les rumeurs de…

Windows 11 : travaillez plus vite grâce à ces 5 outils bien cachés dans le système d’exploitation

Envie de travailler plus vite sur votre PC ? Bonne nouvelle, puisque Windows 11 embarque de nombreuses fonctionnalités méconnues pour vous aider à booster votre productivité. Faisons ensemble les présentations….

Tineco Floor One S6 Stretch Lite : plus de 67% de réduction sur cet aspirateur eau et poussière, vite !

À l’occasion de l’anniversaire AliExpress, vous pouvez vous offrir l’aspirateur sec et humide Tineco Floor One S6 Stretch Lite pour moins de 165 euros grâce au code FRASPHD20. Mais attention,…

YouTube supprime le compteur de J’aime et ça ne plaît pas à tout le monde

Après avoir supprimé le compteur de Je n’aime pas il y a quelques années, YouTube semble envisager de retirer également celui des J’aime. Au plus grand dam de certains utilisateurs….