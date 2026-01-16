La nouvelle citadine électrique de Dacia sera moins chère que la Renault Twingo

Dacia prépare une nouvelle voiture électrique qui pourrait bien faire parler d’elle. Produite en Europe, elle coûtera moins cher que la Renault Twingo. Le constructeur vise clairement à renforcer sa position sur le marché des citadines électriques.

En octobre 2025, Dacia avait déjà surpris avec un concept au design original et minimaliste, le Hipster. Ce petit cube sur roues nous montrait que la marque voulait rendre l’électrique plus accessible. Avec ses trois mètres de long et ses quatre vraies places, ce modèle mise sur la simplicité, la praticité et un prix réduit. Il vie une alternative aux mini-voitures électriques, sans pour autant sacrifier le confort ou l’espace intérieur. Une telle approche prouve qu’il est possible de proposer un véhicule électrique fonctionnel et populaire, à l’image de la Logan à son époque.

Selon AutoNews, la marque passe aujourd’hui à l’étape suivante avec une nouvelle citadine électrique. Ce modèle encore sans nom sera basé sur la même plateforme que la Renault Twingo E-Tech, récemment lancée à moins de 15 000 € bonus déduit. Pourtant, la version de Dacia devrait coûter environ 2000 € de moins, selon les premières estimations. Elle sera donc affichée autour de 18 000 € hors aides, ce qui pourrait ramener son prix réel à 13 000 €, voire moins, selon les primes disponibles. Dacia entend ainsi renforcer sa présence dans le segment des voitures urbaines électriques, en misant sur un bon rapport prix/fonctionnalité.

Dacia développe un nouveau modèle électrique à 18 000 € produit en Europe

La nouvelle voiture électrique de Dacia, qui a de grandes chances d'être basée sur le concept Hipster, sera assemblée en Slovénie, aux côtés de la Twingo. Son développement a été réalisé en 18 mois, un délai très court dans l’industrie automobile. Elle viendra compléter la Spring, qui reste aujourd’hui l’un des modèles électriques les moins chers du marché. Contrairement à cette dernière, produite en Chine, la future citadine sera entièrement fabriquée en Europe, ce qui lui permettra de répondre aux critères du futur label “E-car” de l’Union européenne.

Dacia précise que le design sera totalement différent de celui de la Spring. Plus anguleux, plus affirmé, il reflétera une nouvelle génération de véhicules pensés pour l’électrique. Le constructeur prévoit aussi une Sandero électrique pour 2027. Avec ce plan, Dacia veut électrifier progressivement l’ensemble de sa gamme d’ici la fin de la décennie.