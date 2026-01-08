Du jamais-vu : le prix de la Citroën C3 électrique chute encore et passe sous la barre des 14 000 € !

La Citroën C3 électrique dispose déjà d’un prix très attractif sans les aides et rabais : 19 990 €. Mais avec la revalorisation de la prime « coup de pouce » au 1er janvier 2026 et une remise de la marque, le tarif de la ë-C3 devient encore plus alléchant : il passe sous les 14 000 €.

En 2024, Citroën a frappé un grand coup sur le marché de la citadine électrique : la marque a lancé sa C3 électrique au prix alléchant de 23 300 €. Mais la marque ne s’est pas contentée de cela : comme promis, elle a finalement sorti une déclinaison allégée de sa ë-C3, cette fois-ci à un prix encore plus agressif : 19 990 € – en contrepartie de quelques compromis côte fiche technique, évidemment.

Mais ces prix d’entrée ne prennent pas en compte les aides à l’achat de véhicules électriques, qui permettent de faire chuter la note sous la barre symbolique des 14 000 €.

Citroën frappe encore plus fort avec la ë-C3 en 2026

Depuis le 1er juillet 2025, la prime « coup de pouce véhicules particuliers électriques » s’est substituée au bonus écologique. En 2026, non seulement le Gouvernement maintient cette aide, mais en plus il la revalorise pour les ménages dits « précaires » : pour ceux-ci, son montant peut désormais atteindre 5 700 € (au lieu de 4 700 €). Pour les ménages modestes, cette prime reste à 4 700 € maximum et pour les autres à 3 500 €. Précisons toutefois que les plafonds ont été réhaussés au 1er janvier 2026.

Posons le calcul : avec une prime de 5 700 €, la ë-C3 à 19 990 € passe ainsi à 14 290 €. Mais ce n’est pas tout, Citroën semble ajouter une remise de 300 € : en effet, la ë-C3 est affichée au prix minimum de 13 990 € sur son site. Il semble toutefois que cette offre non cumulable ne soit valable que jusqu’au 31 janvier 2026.

Avec ce modèle électrique d’entrée de gamme, Citroën s’attaquait frontalement à Dacia et il faut dire qu’avec la prime écologique, la C3 est bien plus abordable. En revanche, elle sera un peu plus chère que la prochaine Twingo électrique : selon Automobile Propre, Renault devrait lancer un modèle à 13 750 € avec une prime de 5 740 €.

Quoi qu’il en soit, 13 990 € est un tarif ultra-compétitif pour un véhicule électrique proposant une fiche technique honorable : un moteur de 113 ch sous le capot, une batterie de 30 kWh offrant une autonomie de 212 km – ce qui est suffisant pour les trajets quotidiens. Si jamais vous ne pouvez faire l’impasse sur l’écran tactile, les rétroviseurs chauffants, le capteur de pluie ou la banquette fractionnable, vous pouvez toujours monter en gamme avec la C3 autonomie urbaine Plus, disponible à partir de 17 500 € avec la prime « coup de pouce » de 5 700 €.