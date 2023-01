Sony dévoile Afeela, sa nouvelle voiture électrique conçue avec Honda

La nuit dernière, Sony a organisé jeudi son plus grand lancement depuis des années au Consumer Electronics Show (CES) annuel de Las Vegas, où il a présenté un nouveau prototype de véhicule électrique appelé Afeela, qui sera mis en vente dès 2026.

Pour la quatrième année consécutive, Sony a présenté un prototype de voiture électrique au CES. Cependant, cette fois-ci, nous avons enfin obtenu ce que nous voulions depuis le début : une date de production et un nom : Afeela.

La voiture électrique fabriquée en collaboration avec Honda sera disponible en précommande aux États-Unis au cours du premier semestre 2025, et la première livraison sera effectuée aux clients nord-américains au printemps 2026.

Que sait-on de la berline électrique de Sony ?

Au niveau des spécifications, il n’y a pas grand-chose de nouveau cette année. On peut supposer qu'elle aura les mêmes caractéristiques ou des caractéristiques similaires à celles annoncées à l'origine : 400 kW (536 ch), double moteur à transmission intégrale, 0-100 km/h en 4,8 secondes et une vitesse de pointe de 240 km/h.

Sony et Honda ont déjà déclaré que le nouveau véhicule électrique serait initialement fabriqué dans l'usine Honda d'Amérique du Nord et qu'il serait doté de capacités de conduite automatisée de niveau 3 dans des conditions limitées. Pour rappel, le niveau 3 d'autonomie signifie que la voiture peut conduire dans des situations telles que les embouteillages, mais que le conducteur humain doit prendre le relais lorsque le système le demande.

Le prototype est également équipé de 45 caméras et capteurs à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule afin d'assurer la sécurité. Les capteurs à l'intérieur de la cabine surveilleront l'état du conducteur afin d'éviter les accidents. Sony annonce également qu’Afeela offrira un système de divertissement de premier ordre aux clients. Elle intégrera Unreal Engine d'Epics Games, un moteur de jeu graphique en 3D, dans ses véhicules pour aider à visualiser non seulement le divertissement dans les voitures, mais aussi la communication et la sécurité.

Avec ses vastes collections de studios de cinéma et de vidéo, de labels de musique et de jeux vidéo, Sony pourra apporter de nombreuses expériences dans sa voiture en utilisant la connectivité 5G qu'il prévoit d'intégrer. On sait d’ailleurs déjà que Sony veut faire de sa voiture une PS5 qui roule. Tout comme dans les Tesla, on imagine donc qu’il sera possible de profiter des derniers jeux de la société de la même manière qu’avec une console de salon.