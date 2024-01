Regardez Sony conduire sa voiture électrique avec une manette PS5, la frime absolue

Pour la 4e fois consécutive, Sony a une nouvelle fois présenté son concept de voiture électrique au CES de Las Vegas. Après avoir donné un nom, l'AFEELA, et une date de sortie l'an passé, le constructeur s'est attardé cette fois-ci sur les capacités d'infodivertissement du véhicule et ses fonctionnalités boostées à l'IA.

Cela fait maintenant quatre ans que Sony profite du CES pour nous en dire plus sur son fameux concept de voiture électrique, développé en partenariat en Honda. Lors de l'édition 2023, la firme nippone a enfin dévoilé le nom de cette voiture électrique, à savoir AFEELA, et une date de sortie sur le marché fixée en 2026.

De ce que l'on sait pour l'instant, le concept AFEELA est équipé d'une transmission intégrale à double moteur de 400 kW (soit 536 chevaux), afficherait une vitesse de pointe de 240 km/h et effectuerait le 0 à 100 km/h en seulement 4,8 secondes. Mis à part ces quelques données, nous n'avons toujours pas d'informations sur le prix estimé, ou encore sur les capacités de la batterie (puissance et autonomie) du véhicule.

Malheureusement, il faudra patienter encore un peu visiblement pour avoir ces détails, Sony ayant choisi cette année de s'attarder sur les systèmes d'infordivertissement et les fonctionnalités basées sur l'IA de l'AFEELA. De ce qu'il ressort de la présentation de Sony, la marque veut mettre au service de l'AFEELA son expertise dans le domaine du divertissement grand public.

Un terrain de jeu numérique d'après Sony

Voilà pourquoi le véhicule embarque par exemple de gigantesques écrans à l'avant comme à l'arrière, sur lesquels il sera possible de jouer à Fortnite ou bien de regarder les derniers films à la mode comme Spider-Man : Across The Spiderverse par exemple. Selon Sony, l'idée est de proposer avec l'AFEELA un véritable “terrain de jeu numérique“.

La réalité augmentée et virtuelle sera également de la partie avec une intégration de l'Unreal Engine 5.3. On a d'ailleurs pu avoir un bref aperçu de la chose avec ce mini-jeu vous proposant d'échapper à un Godzilla virtuel durant votre conduite. De quoi justifier vos excès de vitesse (non). Comme de nombreuses voitures électriques, l'AFEELA proposera des capacités de conduite autonome de niveau 3, grâce à une armée de capteurs (45 au total d'après les dires du constructeur).

On retiendra surtout de cette présentation (assez faible en nouvelles informations) le show proposé par Sony. En effet, le PDG de Sony Honda Mobility Inc. Yasuhide Mizuno est monté sur scène pour évoquer la partie logicielle de la voiture. Toujours dans cette idée d'illustrer le côté ludique de la machine, le cadre a conduit la voiture sur scène grâce… à une manette de PS5 ! Une démonstration qui a fait son petit effet auprès du public présent à Las Vegas (visible ci-dessous à partir de la 34e minute)… Mais attention, ne vous emballez pas. Comme l'a précisé le responsable, cette capacité a juste été développée pour le show et ne sera pas disponible sur la version définitive du véhicule.

