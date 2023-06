La TV LG OLED C2 de 55 pouces est à 1099 € pendant les soldes !

Pendant les soldes d’été 2023, Rue du commerce casse le prix de la TV LG OLED55C25. Habituellement en vente à 1499 €, vous pouvez vous l’offrir en ce moment pour seulement 1099 €, soit pas moins de 400 euros de réduction. C’est l’occasion rêvée d’installer un grand écran OLED chez vous.

Les soldes d’été 2023 étaient attendues avec impatience. C’est l’occasion de pouvoir s’équiper avec du matériel high-tech dernière génération. Rue du Commerce propose ainsi la TV OLED LG OLED55C25 soldée à -27%, soit 400 euros d’économie. Affiché habituellement à son prix de vente conseillé de 1499 euros, ce modèle haut de gamme sorti en 2022 est ainsi disponible pour 1099 euros.

L’un des meilleurs téléviseurs OLED 4K du moment en soldes

En ce qui concerne les caractéristiques techniques de ce téléviseur LG OLED55C25, il dispose d'une excellente dalle OLED 4K avec une diagonale de 55 pouces, soit 139 cm. Vous profiterez donc d’une grande image avec des noirs infinis et une large gamme de couleurs. L’équipement idéal pour regarder des films ou des séries.

Doté d’un processeur IA a9 Gen 5 et du nouvel algorithme Dynamic Tone Mapping Pro, cette TV est capable d’améliorer l’image affichée avec un traitement rapide et efficace. Côté son, elle est aussi capable de transformer une source stéréo en son 7.1.2 pour un rendu Surround et une expérience ultra-immersive. Ce modèle est également compatible Dolby Vision IQ et Dolby Atmos.

Il s’agit bien sûr d’une Smart TV avec le contrôle vocal LG ThinQ, Amazon Alexa et Google Assistant. Enfin, c’est un modèle qui plaira aussi aux gamers puisqu’il embarque 4 ports HDMI certifiés 2.1 qui permettent de profiter pleinement des capacités des consoles nouvelle génération, PS5 et la Xbox Series X. Vous bénéficiez ainsi de la compatibilité NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium, VRR, ALLM et eARC.

