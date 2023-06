Cdiscount frappe très fort en ce premier jour des soldes d'été 2023. Pour les premières heures de l'événement commercial, le site marchand français propose une TV 4K QLED Hisense 65″ avec HDMI 2.1 sous les 475 euros avec un code promotionnel.

Les soldes d'été 2023 ont démarré sur les chapeaux de roue chez Cdiscount. Pour le début de l'événement commercial, le site e-commerce français propose un téléviseur Hisense de 65 pouces à prix cassé.

Alors qu'on pouvait l'avoir aux alentours des 600 euros, la TV Hisense 65E7HQ 65″ est vendue au tarif de 474,99 euros. Afin d'obtenir le prix réduit, il suffit de saisir le coupon 25DES299 au cours de l'étape du panier. Pour information, des frais de port à hauteur de 9,99 euros sont appliqués si la livraison standard en point relais est choisie.

Du côté des caractéristiques générales, le téléviseur Hisense 65E7HQ dispose d'une diagonale de 164 cm, d'un écran LCD à rétroéclairage LED, d'une résolution 4K de 3840 x 2160 pixels, d'une dalle de 50Hz, de la technologie HDR (HDR10+, HDR HLG, Dolby Vision) ou bien encore d'un système Audio 2.0 de 20 W. On retrouve également un navigateur Internet, le Wi-Fi, le Bluetooth, la technologie Smart TV, les assistants vocaux Vidaa Voice et Alexa, et le système d'exploitation VIDAA U5.0. Enfin, la connectique de l'appareil se compose notamment de trois ports HDMI 2.1, de deux ports USB, d'un port Ethernet, d'une prise casque Stéréo et d'une sortie optique Numérique.