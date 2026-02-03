Vous ne voulez pas d’IA ? Firefox va bientôt vous permettre de tout couper d’un clic

L’intelligence artificielle s’est invitée partout, même dans votre navigateur. Mozilla a décidé de laisser le choix aux utilisateurs de Firefox. Un nouveau bouton va bientôt permettre de tout désactiver en un seul clic.

Mozilla Firefox support-windows7
Source : 123rf

Aujourd’hui, les navigateurs web adoptent l’IA à un rythme soutenu. Google a intégré son assistant Gemini dans Chrome sur Windows, macOS et Android. Il peut répondre à des questions sur les pages ouvertes, organiser vos onglets, retrouver un site déjà consulté ou encore vous guider dans une vidéo YouTube. Microsoft a déjà lancé des fonctions similaires dans Edge avec Copilot. Dans les deux cas, l’IA est devenue une partie intégrante de la navigation.

Firefox, de son côté, a choisi une autre voie. Mozilla préfère une approche plus sobre, tournée vers la confidentialité. Récemment, le navigateur a commencé à afficher directement des résultats dans la barre d’adresse, sans passer par Google. Une fonction simple et discrète, conçue pour fluidifier la navigation sans imposer d’assistant virtuel. Une nouvelle option va encore plus loin en permettant de désactiver toutes les fonctions liées à l’intelligence artificielle en un seul clic.

Mozilla Firefox ajoute un bouton pour désactiver toutes les fonctions IA du navigateur

Mozilla a annoncé que Firefox 148, prévu pour le 24 février 2026, introduira une nouvelle section de contrôle dans les paramètres du navigateur. Cette section permettra aux utilisateurs de bloquer toutes les fonctions basées sur l’intelligence artificielle en un seul clic. Le bouton baptisé “Block AI enhancements” (bloquer les améliorations basées sur l’IA) permettra de désactiver les outils déjà intégrés et ceux à venir.

Selon Mozilla, le nouveau panneau de réglages permettra aussi de gérer chaque fonction liée à l’IA séparément. Il sera possible de désactiver certaines options comme la génération de texte alternatif dans les PDF, les aperçus de liens, les noms automatiques d’onglets ou les outils de traduction. L’accès aux chatbots comme ChatGPT, Gemini ou Le Chat de Mistral pourra aussi être bloqué.

L’option ne sera pas activée par défaut. Elle respectera les choix déjà effectués par l’utilisateur. Si certaines fonctions ont été activées ou désactivées auparavant, elles resteront dans le même état. Ces préférences seront conservées après les mises à jour du navigateur. Le PDG de Mozilla, Anthony Enzor-DeMeo, confirme cette stratégie. Il affirme que l’IA doit toujours rester un choix. Chaque utilisateur doit comprendre comment elle fonctionne et pouvoir la désactiver facilement. Ce positionnement s’inscrit dans la continuité de la philosophie de Firefox, centrée sur la vie privée et la liberté d’utilisation.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google Home bétonne ses capacités d’automatisation et corrige le défaut le plus agaçant des caméras

De l’amour à la haine il n’y a qu’un pas, et Google Home l’expérimente régulièrement. Parallèlement aux nombreuses frictions, le géant de la tech s’échine à améliorer l’expérience utilisateur en…

Les nouveaux HUAWEI FreeClip 2 sont faits pour les sportifs (et ils sont à -30€)

HUAWEI lance les FreeClip 2 en France à 199,99€. Ces écouteurs ouverts sont parfaits pour les sportifs avec leur format qui laisse entendre l’environnement, leur résistance IP57 et leur autonomie…

Quand se passe Stranger Things Tales From ’85 par rapport à la série ?

Les fans de Stranger Things ont a peine eu le temps de dire adieu à leurs personnages préférés que déjà on leur annonce une nouvelle série. Voici quand ses événements…

Marre du doomscroll ? Cette développeuse transforme Wikipédia en feed de réseau social pour lier l’utile à l’agréable

Quand on a 5 minutes de pause, on a plutôt tendance à se rendre sur Instagram ou Bluesky pour passer le temps plutôt qu’à lire un article de Wikipedia. Seulement,…

Une horloge cachée dans des cristaux retrace l’évolution du continent australien

En Australie, de minuscules cristaux enfouis dans le sol gardent les traces du temps. Marqués par des rayons venus de l’espace, ils forment une horloge naturelle. Grâce à elle, les…

Voici à quoi ressemblent les nouveaux écouteurs sans fil WF-1000XM6 de Sony

Presque trois ans après les WF-1000XM5, Sony devrait renouveler ses écouteurs sans fil avec les WF-1000XM6, dont on a de premiers visuels. Sony pourrait bien être sur le point d’annoncer…

Les VPN interdits en France ? Le gouvernement apporte des précisions

Le gouvernement donne des précisions sur ses intentions de réguler les VPN. Il rejette l’idée d’une interdiction totale, mais reste discret quant à l’instauration de mesures contraignantes. En fin de…

Les nouvelles TV OLED de Samsung sont compatibles Nvidia G-SYNC, belle surprise pour les joueurs

Les joueurs vont pouvoir s’en donner à cœur joie, Samsung annonce l’intégration de la technologie Nvidia G-SYNC dans de nouveaux moniteurs et téléviseurs.  Samsung annonce la compatibilité de plusieurs de…

TV

Grosse baisse de prix sur Surfshark : le VPN est encore plus abordable grâce à cette offre à durée limitée

Les prix de Surfshark sont en forte baisse, grâce à une offre à durée limitée. Le VPN fait actuellement l’objet d’une réduction allant jusqu’à 87%, avec 3 mois offerts en…

L’un des meilleurs émulateurs Switch devient vraiment indispensable grâce sa dernière mise à jour

Les émulateurs Switch continuent de recevoir régulièrement des mises à jour et la dernière de Citron est tout bonnement révolutionnaire. Celle-ci vient en effet ajouter deux fonctionnalités qui vont certainement…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.