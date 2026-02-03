Vous ne voulez pas d’IA ? Firefox va bientôt vous permettre de tout couper d’un clic

L’intelligence artificielle s’est invitée partout, même dans votre navigateur. Mozilla a décidé de laisser le choix aux utilisateurs de Firefox. Un nouveau bouton va bientôt permettre de tout désactiver en un seul clic.

Aujourd’hui, les navigateurs web adoptent l’IA à un rythme soutenu. Google a intégré son assistant Gemini dans Chrome sur Windows, macOS et Android. Il peut répondre à des questions sur les pages ouvertes, organiser vos onglets, retrouver un site déjà consulté ou encore vous guider dans une vidéo YouTube. Microsoft a déjà lancé des fonctions similaires dans Edge avec Copilot. Dans les deux cas, l’IA est devenue une partie intégrante de la navigation.

Firefox, de son côté, a choisi une autre voie. Mozilla préfère une approche plus sobre, tournée vers la confidentialité. Récemment, le navigateur a commencé à afficher directement des résultats dans la barre d’adresse, sans passer par Google. Une fonction simple et discrète, conçue pour fluidifier la navigation sans imposer d’assistant virtuel. Une nouvelle option va encore plus loin en permettant de désactiver toutes les fonctions liées à l’intelligence artificielle en un seul clic.

Mozilla Firefox ajoute un bouton pour désactiver toutes les fonctions IA du navigateur

Mozilla a annoncé que Firefox 148, prévu pour le 24 février 2026, introduira une nouvelle section de contrôle dans les paramètres du navigateur. Cette section permettra aux utilisateurs de bloquer toutes les fonctions basées sur l’intelligence artificielle en un seul clic. Le bouton baptisé “Block AI enhancements” (bloquer les améliorations basées sur l’IA) permettra de désactiver les outils déjà intégrés et ceux à venir.

Selon Mozilla, le nouveau panneau de réglages permettra aussi de gérer chaque fonction liée à l’IA séparément. Il sera possible de désactiver certaines options comme la génération de texte alternatif dans les PDF, les aperçus de liens, les noms automatiques d’onglets ou les outils de traduction. L’accès aux chatbots comme ChatGPT, Gemini ou Le Chat de Mistral pourra aussi être bloqué.

L’option ne sera pas activée par défaut. Elle respectera les choix déjà effectués par l’utilisateur. Si certaines fonctions ont été activées ou désactivées auparavant, elles resteront dans le même état. Ces préférences seront conservées après les mises à jour du navigateur. Le PDG de Mozilla, Anthony Enzor-DeMeo, confirme cette stratégie. Il affirme que l’IA doit toujours rester un choix. Chaque utilisateur doit comprendre comment elle fonctionne et pouvoir la désactiver facilement. Ce positionnement s’inscrit dans la continuité de la philosophie de Firefox, centrée sur la vie privée et la liberté d’utilisation.